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Filipe Luís diz que chegou a duvidar que ia voltar a jogar futebol

Lateral do Flamengo comemora retorno aos gramados após lesão sofrida na final da Libertadores do ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2023 às 16:58

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 16:58

RIO DE JANEIRO - Depois da lesão na final da Libertadores no ano passado, Filipe Luís fez a estreia na temporada no último sábado (21). Ele deu, inclusive, uma assistência para Gabigol na vitória do Flamengo por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no Maracanã. Em vídeo de bastidores da FlaTV, o jogador afirmou que teve medo de não retornar.
Filipe Luís, lateral do Flamengo
Filipe Luís ficou fora de parte dos treinos devido à gravidade da lesão na coxa direita Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
No vestiário, Filipe fez um agradecimento especial ao departamento médico do clube. O atleta de 37 anos teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita na final da Libertadores.
"Queria agradecer primeiramente ao departamento médico e aos fisioterapeutas que ficaram comigo nessas férias trabalhando. Cheguei a duvidar nesse tempo se eu um dia ia voltar a jogar futebol", disse Filipe.
"Eu realmente tive medo, e esses caras ficaram comigo aqui todo momento. Momentos difíceis. Quero agradecer a todos vocês. Depois dizer que a alegria que eu senti no campo é de um time que eu falei para a comissão técnica. Ninguém é maior do que a equipe, nenhum jogador é maior do que a equipe. Eu sinto isso nesse time", completou.
Filipe Luís havia falado sobre o retorno ainda no campo de jogo e admitiu que não conseguia participar dos treinos.
"Quase três meses desde a Libertadores, uma lesão raríssima. Pouco a pouco vou pegando a forma. A nossa equipe começou forte a pré-temporada, não consegui fazer os primeiros treinos. Aos poucos, vou pegando o ritmo deles", disse o jogador à TV Bandeirantes.
No fim do ano passado, Filipe Luís renovou o contrato com o Flamengo até dezembro de 2023.

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