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Sesport retira túnel que atrapalhava visão da torcida no Kleber Andrade

Estrutura atrapalhou parte do público no jogo do Flamengo, na quarta-feira (18); na partida do Fluminense, nesse domingo (22), problema já havia sido solucionado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2023 às 09:31

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 09:31

Um túnel inflável utilizado para a entrada dos jogadores no campo no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, comprometeu a visão de alguns torcedores do Flamengo na última quarta-feira (18). A estrutura, no entanto, foi retirada antes da partida entre Madureira e Fluminense, nesse domingo (22). Ou seja, entre um jogo e outro, o problema foi resolvido.
Parte da torcida rubro-negra que marcou presença na partida contra o Madureira na semana passada relatou que, além da frustração do empate sem gols, a visão do jogo ficou comprometida. O vídeo gravado da arquibancada mostra que um grupo não conseguia, por exemplo, ver o escanteio e a parte lateral do campo.
Túnel chegou a atrapalhar, mas foi retirado do Kleber Andrade, em Cariacica
Antes e depois: túnel chegou a atrapalhar a visão de torcedores, mas foi retirado do Kleber Andrade antes do jogo nesse domingo (22) Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta
O túnel retrátil de cor branca levava o nome da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Sesport), responsável pela manutenção do estádio. Em função do problema, a pasta informou que faria um estudo para verificar a situação e evitar que qualquer transtorno fosse causado aos torcedores.
Já nesse domingo (22), outro vídeo gravado no mesmo ângulo mostra que o túnel não estava mais no local e, portanto, era livre a visão dos torcedores do Fluminense, que viram – sem problema – o tricolor bater o adversário por 1 a 0 e seguir com aproveitamento máximo no Campeonato Carioca.

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