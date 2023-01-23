Sesport retira túnel que atrapalhava visão da torcida no Kleber Andrade

Antes e depois: túnel chegou a atrapalhar a visão de torcedores, mas foi retirado do Kleber Andrade antes do jogo nesse domingo (22)

Já nesse domingo (22), outro vídeo gravado no mesmo ângulo mostra que o túnel não estava mais no local e, portanto, era livre a visão dos torcedores do Fluminense, que viram – sem problema – o tricolor bater o adversário por 1 a 0 e seguir com aproveitamento máximo no Campeonato Carioca.