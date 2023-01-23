Sesport retira túnel que atrapalhava visão da torcida no Kleber Andrade

Um túnel inflável utilizado para a entrada dos jogadores no campo no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, comprometeu a visão de alguns torcedores do Flamengo na última quarta-feira (18). A estrutura, no entanto, foi retirada antes da partida entre Madureira e Fluminense, nesse domingo (22). Ou seja, entre um jogo e outro, o problema foi resolvido.
Parte da torcida rubro-negra que marcou presença na partida contra o Madureira na semana passada relatou que, além da frustração do empate sem gols, a visão do jogo ficou comprometida. O vídeo gravado da arquibancada mostra que um grupo não conseguia, por exemplo, ver o escanteio e a parte lateral do campo.
O túnel retrátil de cor branca levava o nome da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Sesport), responsável pela manutenção do estádio. Em função do problema, a pasta informou que faria um estudo para verificar a situação e evitar que qualquer transtorno fosse causado aos torcedores.
Já nesse domingo (22), outro vídeo gravado no mesmo ângulo mostra que o túnel não estava mais no local e, portanto, era livre a visão dos torcedores do Fluminense, que viram – sem problema – o tricolor bater o adversário por 1 a 0 e seguir com aproveitamento máximo no Campeonato Carioca.