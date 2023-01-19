Fla não sai do zero contra o Madureira e frustra torcida no Kleber Andrade

O Madureira recebeu o Flamengo, mas quem lotou o Kleber Andrade, em Cariacica, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, foi a torcida rubro-negra, que saiu decepcionada. O time carioca não esteve nos seus melhores dias e foi pouco efetivo para vencer a defesa adversária na noite desta quarta-feira (18).
Agora, as equipes já miram a próxima partida da competição. O Madureira recebe o Fluminense domingo (22), também no Kleber Andrade. Já o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu no sábado (21), no Maracanã.
O jogo
O primeiro tempo começou como esperado. O Flamengo com a posse de bola e pressionando o adversário. Logo aos 5 minutos, Arrascaeta cruzou fechado pela direita e acertou o travessão. No entanto, o decorrer da partida foi diferente. O rubro-negro até tinha a bola, mas com pouca criatividade e com muitos erros técnicos. Só foi chutar a gol aos 35 minutos, quando Léo Pereira recebeu cruzamento de Gabigol e obrigou o goleiro a fazer boa defesa.
A tônica do segundo tempo foi parecida. O Flamengo tomava a iniciativa e o Madureira se defendia bem. Até que aos 17 minutos, Vítor Pereira promoveu três substituições que melhoraram a equipe, que logo criou uma boa oportunidade com um cruzamento de Matheuzinho. O rubro-negro continuou criando boas chances de gol, e aos 30 minutos Gabigol recebeu bom passe de Arrascaeta e acertou a trave do Madureira.
O final do jogo foi complicado para o Flamengo. O adversário esteve muito bem postado na defesa, cedendo poucas oportunidades, além dos insistentes erros de fundamento dos jogadores rubro-negros.
Ficha técnica
- MADUREIRA 0 x 0 FLAMENGO
- Local: Estádio Kleber Andrade
- Quando: quarta-feira (18), às 19h
- Árbitro: Grazianni Maciel Rocha
- Madureira: Dida; Rhuan Rodrigues (Oliveira), Maurício, Cavalini, Guilherme Ferreira; Banguelê, Matheus Lira, Rafinha (Thiaguinho); Luiz Paulo (G.Augusto), Henrique (Cosendey), Gustavo. Tec: Felipe Arantes.
- Flamengo: Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Mateusão); Thiago Maia, Gerson (Marinho), Arrascaeta, Everton Ribeiro (Matheus França); Gabigol, Pedro (Everton Cebolinha). Tec: Vitor Pereira.