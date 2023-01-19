Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Fla não sai do zero contra o Madureira e frustra torcida no Kleber Andrade
Frustrante

Fla não sai do zero contra o Madureira e frustra torcida no Kleber Andrade

Em noite pouco inspirada de seus principais jogadores, o Rubro-Negro carioca não consegue furar a retranca adversária e fica no 0 a 0
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

18 jan 2023 às 21:29

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 21:29

Arrascaeta pouco apareceu no empate sem gols do Flamengo
Arrascaeta pouco apareceu no empate sem gols do Flamengo Crédito: Divulgação | Flamengo
O Madureira recebeu o Flamengo, mas quem lotou o Kleber Andrade, em Cariacica, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, foi a torcida rubro-negra, que saiu decepcionada. O time carioca não esteve nos seus melhores dias e foi pouco efetivo para vencer a defesa adversária na noite desta quarta-feira (18).
Agora, as equipes já miram a próxima partida da competição. O Madureira recebe o Fluminense domingo (22), também no Kleber Andrade. Já o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu no sábado (21), no Maracanã.

O jogo

O primeiro tempo começou como esperado. O Flamengo com a posse de bola e pressionando o adversário. Logo aos 5 minutos, Arrascaeta cruzou fechado pela direita e acertou o travessão. No entanto, o decorrer da partida foi diferente. O rubro-negro até tinha a bola, mas com pouca criatividade e com muitos erros técnicos. Só foi chutar a gol aos 35 minutos, quando Léo Pereira recebeu cruzamento de Gabigol e obrigou o goleiro a fazer boa defesa.
A tônica do segundo tempo foi parecida. O Flamengo tomava a iniciativa e o Madureira se defendia bem. Até que aos 17 minutos, Vítor Pereira promoveu três substituições que melhoraram a equipe, que logo criou uma boa oportunidade com um cruzamento de Matheuzinho. O rubro-negro continuou criando boas chances de gol, e aos 30 minutos Gabigol recebeu bom passe de Arrascaeta e acertou a trave do Madureira.
Confira imagens do jogo do Flamengo no Espírito Santo
A torcida compareceu em grande número ao Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira
O final do jogo foi complicado para o Flamengo. O adversário esteve muito bem postado na defesa, cedendo poucas oportunidades, além dos insistentes erros de fundamento dos jogadores rubro-negros.

Ficha técnica

  • MADUREIRA 0 x 0 FLAMENGO
  • Local: Estádio Kleber Andrade 
  • Quando: quarta-feira (18), às 19h
  • Árbitro: Grazianni Maciel Rocha
  • Madureira: Dida; Rhuan Rodrigues (Oliveira), Maurício, Cavalini, Guilherme Ferreira; Banguelê, Matheus Lira, Rafinha (Thiaguinho); Luiz Paulo (G.Augusto), Henrique (Cosendey), Gustavo. Tec: Felipe Arantes.
  • Flamengo: Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Mateusão); Thiago Maia, Gerson (Marinho), Arrascaeta, Everton Ribeiro (Matheus França); Gabigol, Pedro (Everton Cebolinha). Tec: Vitor Pereira.

Confira imagens do jogo do Flamengo no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Estádio Kleber Andrade flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados