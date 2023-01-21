A vez do Vasco? Cruz-Maltino deve ser o próximo time do Rio a jogar no ES

A parida entre Vasco e Volta Redonda, no dia 30 de janeiro, deve ocorrer no Kleber Andrade Crédito: Daniel Ramalho/CRVG

Após a vinda de Flamengo e Fluminense para jogos no Kleber Andrade, em Cariacica, o Vasco também pode estar a caminho do Espírito Santo. A informação foi divulgada inicialmente pelo narrador da TVE e Rádio ES, Robson Maia, e confirmada pela reportagem de A Gazeta.

O Gigante da Colina pode vir ao Espírito santo na segunda-feira (30), para partida contra o Volta Redonda, às 20h30, válida pela quinta rodada do Cariocão.

Assim como foi com Flamengo e Fluminense, a partida só aguarda trâmites contratuais para a confirmação oficial, que deve acontecer no decorrer da semana. Antes da partida no Kleber Andrade, o Vasco ainda enfrenta a Portuguesa-RJ no próximo dia 25, uma quarta-feira.

Como os demais rivais da dupla Fla-Flu, o Vasco possui forte torcida no Espírito Santo, o que deve garantir um bom público no Kleber Andrade.