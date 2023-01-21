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No próximo dia 30

A vez do Vasco? Cruz-Maltino deve ser o próximo time do Rio a jogar no ES

Partida contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, também deve ocorrer no Kleber Andrade; negociação está em curso e deve ser confirmada oficialmente nos próximos dias
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

21 jan 2023 às 20:23

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 20:23

Vasco divulga carta para torcedores
A parida entre Vasco e Volta Redonda, no dia 30 de janeiro, deve ocorrer no Kleber Andrade Crédito: Daniel Ramalho/CRVG
Após a vinda de Flamengo e Fluminense para jogos no Kleber Andrade, em Cariacica, o Vasco também pode estar a caminho do Espírito Santo. A informação foi divulgada inicialmente pelo narrador da TVE e Rádio ES, Robson Maia, e confirmada pela reportagem de A Gazeta.
O Gigante da Colina pode vir ao Espírito santo na segunda-feira (30), para partida contra o Volta Redonda, às 20h30, válida pela quinta rodada do Cariocão.
Assim como foi com Flamengo e Fluminense, a partida só aguarda trâmites contratuais para a confirmação oficial, que deve acontecer no decorrer da semana. Antes da partida no Kleber Andrade, o Vasco ainda enfrenta a Portuguesa-RJ no próximo dia 25, uma quarta-feira.
Como os demais rivais da dupla Fla-Flu, o Vasco possui forte torcida no Espírito Santo, o que deve garantir um bom público no Kleber Andrade.
O último jogo do Vasco em Cariacica foi em janeiro de 2020, com vitória do Cruz-Maltino sobre o Boa Vista por 1 a 0, também pelo Campeonato Carioca.

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