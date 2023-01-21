Fluminense chega ao ES com força máxima para jogo no Kleber Andrade

O Fluminense já está em solo capixaba para a partida contra o Madureira. O Tricolor das Laranjeiras desembarcou na tarde deste sábado (21), em Vitória, e a delegação se dirigiu para um hotel na Enseada do Suá.
O clube retornou ao Espírito Santo após seis anos, para disputar a terceira rodada do Campeonato Carioca, em jogo que acontece neste domingo (22), às 18 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Paulo Henrique Ganso, Germán Cano, o técnico Fernando Diniz, e outros jogadores convocaram a torcida para a partida no ES. Até mesmo o capixaba Richarlison, que jogou no Fluminense entre 2016 e 2017, gravou um vídeo onde pedia o apoio dos tricolores do Espírito Santo.
O time chamou e a torcida compareceu. Com cerca de 150 torcedores na recepção do clube e a confirmação de mais de 7 mil ingressos vendidos para a partida.
Força máxima
Para a partida contra o Madureira, o técnico Fernando Diniz deve escalar o mesmo elenco que entrou em campo na vitória sobre o Resende, na estreia do Cariocão.
Na partida contra o Nova Iguaçu, na segunda rodada, os titulares foram poupados para recondicionamento físico. Portanto, o time que deve entrar em campo no Kleber Andrade é o seguinte: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.
O Fluminense é o segundo colocado do Campeonato Carioca, com seis pontos, sendo um a menos que o líder Flamengo, com um jogo a mais na competição.
A partida
- Madureira x Fluminense
- Quando: domingo (22/01), às 18 horas
- Onde: Kleber Andrade, Cariacica (ES)
- Arbitragem: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (FERJ)
- Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 + 1 kg de alimento não-perecível (meia solidária)
- Pontos de venda física: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado), Loja do Fluminense (Shopping Vitória), Bar Fluminense (Rua da Lama)
- Venda na internet: R$ 200 (inteira + R$ 30 de taxa) e R$ 100 (meia + R$ 15 de taxa); com vendas pelo site www.ingressosa.com