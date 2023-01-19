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Vítor Pereira diz que torcida capixaba merecia vitória no Kleber Andrade

Treinador português valorizou a presença da torcida no estádio, em Cariacica, mas disse que baixo rendimento  é compreensível por conta do calendário apertado
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

18 jan 2023 às 23:02

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 23:02

Vítor Pereira disse que calendário apertado colaborou para baixo desempenho do Flamengo
Vítor Pereira disse que calendário apertado colaborou para baixo desempenho do Flamengo Crédito: Fernando Madeira / João Barbosa
O Flamengo pressionou, mas não conseguiu sair do zero do placar no empate contra o Madureira, na noite desta quarta-feira (18), em partida realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
A partida era válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, e marcava o retorno do Flamengo ao Espírito Santo após cinco anos. A torcida compareceu em peso, mas se frustrou com o empate e a falta de combatividade do Rubro-Negro.
Ao fim da partida, o treinador Vítor Pereira concedeu entrevista coletiva e afirmou que a torcida capixaba merecia ver a vitória.

Flamengo x Madureira no Kleber Andrade

“Gostaríamos muito de ter dado ao torcedor que compareceu aqui hoje uma vitória. Mas a torcida também precisa se lembrar que temos uma curta preparação e temos partidas a cada três dias, gerando um desgaste”, iniciou.
O técnico português frisou que o calendário apertado do Flamengo tem sido um empecilho para um bom desempenho, e que esse foi um fator providencial para que o time não tenha alcançado a vitória sobre o Madureira.
“Vamos ter que jogar no sábado (21) outra vez e eles [jogadores] não são máquinas. Vimos que nos últimos jogos tivemos um ritmo forte, e hoje pagamos o preço, mas sábado vamos jogar outra vez e isso faz parte do processo para melhorarmos a equipe”, finalizou Vítor.
O Flamengo retorna aos gramados no próximo sábado contra o Nova Iguaçu, às 16 horas, no Maracanã. Além de dar continuidade as partidas do Carioca, o clube se prepara para a final da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo dia 28.

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