Vítor Pereira diz que torcida capixaba merecia vitória no Kleber Andrade

Vítor Pereira disse que calendário apertado colaborou para baixo desempenho do Flamengo Crédito: Fernando Madeira / João Barbosa

O Flamengo pressionou, mas não conseguiu sair do zero do placar no empate contra o Madureira, na noite desta quarta-feira (18), em partida realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

A partida era válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, e marcava o retorno do Flamengo ao Espírito Santo após cinco anos. A torcida compareceu em peso, mas se frustrou com o empate e a falta de combatividade do Rubro-Negro.

Ao fim da partida, o treinador Vítor Pereira concedeu entrevista coletiva e afirmou que a torcida capixaba merecia ver a vitória.

Flamengo x Madureira no Kleber Andrade

“Gostaríamos muito de ter dado ao torcedor que compareceu aqui hoje uma vitória. Mas a torcida também precisa se lembrar que temos uma curta preparação e temos partidas a cada três dias, gerando um desgaste”, iniciou.

O técnico português frisou que o calendário apertado do Flamengo tem sido um empecilho para um bom desempenho, e que esse foi um fator providencial para que o time não tenha alcançado a vitória sobre o Madureira.

“Vamos ter que jogar no sábado (21) outra vez e eles [jogadores] não são máquinas. Vimos que nos últimos jogos tivemos um ritmo forte, e hoje pagamos o preço, mas sábado vamos jogar outra vez e isso faz parte do processo para melhorarmos a equipe”, finalizou Vítor.