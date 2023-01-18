  • Na estreia de reforços, Vasco é dominado pelo River Plate e perde nos EUA
Choque de realidade

Na estreia de reforços, Vasco é dominado pelo River Plate e perde nos EUA

Cruz-Maltino foi a campo pela primeira vez com nomes como Pedro Raul e Orellano, mas não conseguiu fazer frente ao time argentino
Redação de A Gazeta

17 jan 2023 às 23:35

Pedro Raul estreou com derrota pelo Vasco diante do River Plate Crédito: Daniel RAMALHO/VASCO
No primeiro amistoso da pré-temporada, o Vasco foi derrotado pelo River Plate (3 a 0) na noite desta terça-feira, no Exploria Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Os gols foram marcados por Mammana, Borja e Beltran.
O Gigante da Colina contou com as estreias do técnico Mauricio Barbieri e de seis dos nove reforços contratados para a temporada.
O próximo amistoso do Vasco está marcado para o sábado (21), às 21h (horário de Brasília), contra o Inter Miami, no Drive Pink Stadium.

Início bom

O técnico Mauricio Barbieri escalou o Vasco com quatro dos reforços contratados: os laterais Pumita Rodríguez e Lucas Piton, o zagueiro Léo e o atacante Pedro Raul. A formação inicial foi a seguinte: Alexander, Pumita, Miranda, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Figueiredo, Gabriel Pec, Erick Marcus e Pedro Raul.
O Vasco iniciou o jogo pressionando o River Plate e criou a primeira grande chance aos 4 minutos. Gabriel Pec disparou, invadiu a área e finalizou para ótima defesa de Armani. Pouco tempo depois, Pumita finalizou perto da trave.
Aos poucos, o River Plate foi crescendo no amistoso e criou a sua primeira grande oportunidade com cobrança de falta de Alfonso bem defendida por Alexander.
Os Millonarios conseguiram abrir o placar aos 22. Nacho Fernández, ex-Atlético-MG, cobrou falta, Mammana se antecipou à marcação e testou para o gol. A equipe argentina se animou e só não fez 2 a 0 aos 38 porque Alexander espalmou chute de Solari. Aos 45, o River Plate conseguiu ampliar. Após interessante troca de passes, Borja, ex-Palmeiras, recebeu de Solari e mandou para o gol. Antes do intervalo, Lucas Piton desperdiçou boa chance para descontar. O estreante pegou mal na bola.
Embora pudesse fazer até 10 alterações, o Vasco voltou para o segundo tempo com a mesma formação inicial. O River Plate começou melhor e quase fez o terceiro com Borja, que mandou chute pela rede do lado de fora.
Barbieri fez as duas primeiras alterações aos 11. Saíram Figueiredo e Erick Marcus, respectivamente, para as entradas dos estreantes Jair e Luca Orellano.
O Vasco cresceu ofensivamente e quase descontou com Pumita, que mandou chute por cima. Vice-artilheiro do Brasileirão 2022, Pedro Raul também desperdiçou chance para balançar as redes ao cabecear para fora.
O treinador vascaíno ainda colocou em campo os zagueiros Ulisses e Anderson Conceição, o lateral-esquerdo Edimar, e os atacantes Eguinaldo e Vinicius Paiva.
Apesar dos indícios de reação, o Vasco acabou sofrendo o terceiro gol. Beltran recebeu da entrada da área e com categoria bateu para fechar o placar.

