Pumas-MEX rescinde contrato de Daniel Alves após prisão do brasileiro

O Pumas, do México, anunciou nesta sexta-feira (20) que encerrou o contrato de trabalho com o Daniel Alves após a prisão preventiva do lateral brasileiro ser decretada pelo Ministério Público da Espanha.
“Com a informação ocorrida hoje sobre o processo legal referente ao jogador Daniel Alves, decidimos comunicar o seguinte: tomamos a decisão de rescindir, por justa causa, o contrato com o jogador Daniel Alves a partir de hoje…”, afirmou um dirigente do clube em anúncio feito a imprensa local.
O jogador é acusado de ter assediado sexualmente uma mulher em uma festa, realizada em Barcelona. O Pumas reafirmou o seu compromisso de não tolerar atos de violência, vindos de membros da instituição.