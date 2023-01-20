Pumas-MEX rescinde contrato de Daniel Alves após prisão do brasileiro

Daniel Alves estava no clube mexicano desde julho de 2022 Crédito: Pumas/Divulgação

O Pumas, do México, anunciou nesta sexta-feira (20) que encerrou o contrato de trabalho com o Daniel Alves após a prisão preventiva do lateral brasileiro ser decretada pelo Ministério Público da Espanha.

“Com a informação ocorrida hoje sobre o processo legal referente ao jogador Daniel Alves, decidimos comunicar o seguinte: tomamos a decisão de rescindir, por justa causa, o contrato com o jogador Daniel Alves a partir de hoje…”, afirmou um dirigente do clube em anúncio feito a imprensa local.