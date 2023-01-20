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Consequências

Pumas-MEX rescinde contrato de Daniel Alves após prisão do brasileiro

Anuncio foi feito na tarde desta sexta-feira (20), após o jogador ter sua prisão preventiva decretada pelo MP espanhol, por conta de uma acusação de assédio sexual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2023 às 18:44

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 18:44

Daniel Alves disputa uma das vagas para a lateral-direita da seleção na Copa do Mundo
Daniel Alves estava no clube mexicano desde julho de 2022  Crédito: Pumas/Divulgação
O Pumas, do México, anunciou nesta sexta-feira (20) que encerrou o contrato de trabalho com o Daniel Alves após a prisão preventiva do lateral brasileiro ser decretada pelo Ministério Público da Espanha.
“Com a informação ocorrida hoje sobre o processo legal referente ao jogador Daniel Alves, decidimos comunicar o seguinte: tomamos a decisão de rescindir, por justa causa, o contrato com o jogador Daniel Alves a partir de hoje…”, afirmou um dirigente do clube em anúncio feito a imprensa local.
O jogador é acusado de ter assediado sexualmente uma mulher em uma festa, realizada em Barcelona. O Pumas reafirmou o seu compromisso de não tolerar atos de violência, vindos de membros da instituição.

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