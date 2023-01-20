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Prejuízo enorme

Juventus perde 15 pontos no Campeonato Italiano por fraude fiscal

Corte Federal da Federação Italiana de Futebol (Figc) decretou a punição após receber novas informações sobre um escândalo financeiro que estourou no clube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2023 às 18:12

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 18:12

O ex-jogador e diretor Pavel Nedved e o ex-presidente do clube Andrea Agnelli foram suspensos pela Corte
O ex-jogador e diretor Pavel Nedved e o ex-presidente do clube Andrea Agnelli foram suspensos pela Corte Crédito: Reuters/Folhapress
A Juventus, da Itália, foi punida com a perda de 15 pontos no Campeonato Italiano nesta sexta-feira (20). A decisão é da Corte Federal da Federação Italiana de Futebol (Figc) e foi tomada por conta de novas informações sobre um escândalo financeiro que o clube passou nos últimos meses.
A punição foi maior do que a solicitada a Procuradoria, que era de 9 pontos. O escândalo começou com a investigação dos relatórios financeiros de 2019, 2020 e 2021 do clube, que encontrou diversas irregularidades na transferência de jogadores, inclusive na ida de Cristiano Ronaldo para a Juventus.
Com a perda dos pontos, a “Velha Senhora” agora passa a ser 11° colocada do Campeonato Italiano, com 22 pontos - anteriormente estava em terceiro, com 37 pontos. Além da punição esportiva, alguns ex-dirigentes do clube foram suspensos de suas atividades por oito meses e dois anos e meio. Entre eles estão Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini.
A chapa comandada por Agnelli, ex-presidente do clube, pediu renúncia no final do ano passado, após estourar uma investigação sobre possíveis crimes financeiros nos balanços fornecidos ao mercado.

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