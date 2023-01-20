MP da Espanha pede prisão preventiva de Daniel Alves e sem direito a fiança

Daniel Alves prestou depoimento naa manhã desta sexta-feira (20), quando foi detido pela polícia espanhola Crédito: Vitor Jubini

O Ministério Público da Espanha pediu nesta sexta-feira a prisão preventiva do lateral-direito Daniel Alves, e sem direito a fiança. O jogador de 39 anos é suspeito de ter cometido assédio sexual contra uma mulher numa casa noturna de Barcelona, no dia 30 de dezembro. Ele nega a acusação.

A decisão cabe à Justiça espanhola, que vai avaliar o caso e decidir se aceita o pedido de prisão preventiva. Daniel Alves havia sido denunciado no dia 2 de janeiro. Oito dias depois, a denúncia foi acatada pela Justiça. Ele prestou depoimento nesta sexta, vindo do México, onde mora atualmente e defende o time Pumas.

O jogador foi detido no início do dia quando dava o depoimento à polícia espanhola. Na sequência, deixou a delegacia num carro policial. Daniel Alves foi "preso sob custódia" e agora será interrogado por um juiz, segundo um porta-voz da polícia regional da Catalunha.

ENTENDA O CASO

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na madrugada do dia 30 de dezembro, na discoteca Sutton, em Barcelona. O jogador, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria colocado a mão entre as roupas íntimas da mulher que fez a acusação. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã, que colheu depoimento da vítima. Ela também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, câmeras do estabelecimento mostram que Daniel Alves e uma garota vão ao banheiro. Cerca de 47 segundos depois, ambos saem do local. Em seguida, o jogador e seus amigos deixam a casa noturna. A mulher começa a chorar, é amparada pelas amigas e relata ter sido assediada sexualmente pelo atleta.

Em entrevista recente, o brasileiro negou a acusação. "Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno", afirmou Daniel Alves em entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, do canal espanhol Antena 3.

"Quando você decide ir ao banheiro não precisa perguntar quem está lá também. Sinto muito mas não sei quem é esta senhorita. Não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi antes na vida", declarou o jogador.