Transcol com 20 ônibus extras para jogo do Fluminense no Kleber Andrade

20 ônibus extra do Transcol estarão em circulação para o transporte de torcedores para o Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

Vale frisar que, diferente das partidas anteriores com realização no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha. A logística com 20 veículos extras também foi aplicada para a partida do Flamengo, ocorrida na última quarta-feira (18).

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar pista da BR-262.

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos terminais de integração.

Confira as linhas que passam no Kleber Andrade

561 – T. JACARAIPE/T. CAMPO GRANDE VIA DANTE MICHELINI/BR 262

– T. JACARAIPE/T. CAMPO GRANDE VIA DANTE MICHELINI/BR 262 562 – T. LARANJEIRAS/T. C. GRANDE VIA RETA DA PENHA / E. GARCIA



– T. LARANJEIRAS/T. C. GRANDE VIA RETA DA PENHA / E. GARCIA 526 – T. C. GRANDE / T. VILA VELHA, VIA VASCO DA GAMA / E. GARCIA



– T. C. GRANDE / T. VILA VELHA, VIA VASCO DA GAMA / E. GARCIA 513 – T. CARAPINA / T. C. GRANDE, VIA T. J.AMÉRICA / T. SÃO TORQUATO, VIA BEIRA MAR



– T. CARAPINA / T. C. GRANDE, VIA T. J.AMÉRICA / T. SÃO TORQUATO, VIA BEIRA MAR 535 – T. CARAPINA / T. C. GRANDE VIA T. JARDIM AMÉRICA/S. DERENZI



– T. CARAPINA / T. C. GRANDE VIA T. JARDIM AMÉRICA/S. DERENZI 591 – SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262



– SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262 700 – T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ, VIA CAMPO GRANDE



– T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ, VIA CAMPO GRANDE 706 – T.ITACIBÁ / RIO BRANCO, VIA ORIENTE – CIRCULAR



– T.ITACIBÁ / RIO BRANCO, VIA ORIENTE – CIRCULAR 729 – T. CAMPO GRANDE/ALTO BOA VISTA VIA EXP. GARCIA – CIRCULAR



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