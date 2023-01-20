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Confira as linhas

Transcol com 20 ônibus extras para jogo do Fluminense no Kleber Andrade

Ceturb disponibilizará veículos extras nos terminais da Grande Vitória para o transporte de torcedores até a partida em Cariacica e também para o retorno após a partida no domingo (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2023 às 13:27

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 13:27

Paralisação nos ônibus do Transcol no Terminal de Itacibá
20 ônibus extra do Transcol estarão em circulação para o transporte de torcedores para o Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira
Madureira recebe o Fluminense neste domingo (22), às 18 horas, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. A partida acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e a expectativa é de bom público, assim como no empate sem gols do tricolor suburbano contra o Flamengo, já que a até esta quinta (19), dois dias da realização da partida, mais de 7 mil ingressos foram vendidos.
Para facilitar o acesso de torcedores ao estádio, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) disponibilizará 20 ônibus extras para o transporte até o local e também para o retorno pós-jogo.
Vale frisar que, diferente das partidas anteriores com realização no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha. A logística com 20 veículos extras também foi aplicada para a partida do Flamengo, ocorrida na última quarta-feira (18).
Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar pista da BR-262.
Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos terminais de integração.

Confira as linhas que passam no Kleber Andrade

  • 561 – T. JACARAIPE/T. CAMPO GRANDE VIA DANTE MICHELINI/BR 262
  • 562 – T. LARANJEIRAS/T. C. GRANDE VIA RETA DA PENHA / E. GARCIA
  • 526 – T. C. GRANDE / T. VILA VELHA, VIA VASCO DA GAMA / E. GARCIA
  • 513 – T. CARAPINA / T. C. GRANDE, VIA T. J.AMÉRICA / T. SÃO TORQUATO, VIA BEIRA MAR
  • 535 – T. CARAPINA / T. C. GRANDE VIA T. JARDIM AMÉRICA/S. DERENZI
  • 591 – SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262
  • 700 – T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ, VIA CAMPO GRANDE
  • 706 – T.ITACIBÁ / RIO BRANCO, VIA ORIENTE – CIRCULAR
  • 729 – T. CAMPO GRANDE/ALTO BOA VISTA VIA EXP. GARCIA – CIRCULAR

Serviço

  • MADUREIRA x FLUMINENSE
  • Quando: domingo (22), às 18 horas
  • Onde: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
  • Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 + 1 kg de alimento não-perecível (meia solidária)
  • Pontos de venda física: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado), Loja do Fluminense (Shopping Vitória), Bar Fluminense (Rua da Lama)
  • Vendas na internet: R$ 200 (inteira + R$ 30 de taxa) e R$ 100 (meia + R$ 15 de taxa); com vendas pelo site www.ingressosa.com

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