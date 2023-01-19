Fluminense chega ao ES para manter os 100% no Carioca

Fluminense se reforçou para a temporada de 2023 visando títulos de expressão Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Após seis anos sem disputar uma partida no Espírito Santo , o Fluminense desembarca no Estado para partida contra o Madureira, neste domingo (22), às 18 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica

A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2023, marca o retorno do Tricolor das Laranjeiras ao ES e o segundo jogo consecutivo do Madureira no Klebão. O primeiro jogo foi contra o Flamengo, na última quarta-feira (18), e as equipes empataram por 0 a 0.

O próprio Flamengo foi o último adversário do Fluminense no Espírito Santo . Em 2017, o clássico Fla x Flu agitou a Grande Vitória e balançou as arquibancadas do Kleber Andrade. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1 na disputa da Taça Rio.

O tricolor esteve no Espírito Santo em outras 38 ocasiões e a maioria de suas partidas aconteceu no estádio Engenheiro Araripe, casa da Desportiva Ferroviária, também em Cariacica.

No Araripe, o Fluminense fez 30 partidas, conquistou 17 vitórias, teve 7 empates e amargou 6 derrotas. Já no Kleber Andrade, palco da partida de domingo, fez apenas 8 jogos. Por lá são 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

A maioria dos jogos disputados pelo Fluminense no Espírito Santo são por partidas do Campeonato Brasileiro, jogos do Carioca e por amistosos interestaduais.

Sequência positiva anima torcedores

O Fluminense chegará ao Espírito Santo com um aproveitamento de 100% no Campeonato Carioca e com uma sequência de sete vitórias. O time comandado por Fernando Diniz tem criado cada vez mais entrosamento e pode surpreender a torcida capixaba.

Defendendo o título conquistado em 2022, o tricolor chega como favorito para o duelo contra o Madureira, mas deve se atentar para que consiga furar o bloqueio da defesa adversária, que se mostrou bem sólida no empate contra o Flamengo.

A partida