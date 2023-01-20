Garotada do Vasco empata com o Audax e segue sem vencer no Carioca

O Vasco, ainda com um time alternativo, empatou mais um jogo no Estadual Crédito: Dikran Junior/Agência Enquadrar/Folhapress

O Vasco segue sem vencer na temporada 2023. Nesta quinta-feira, o time alternativo, formado em sua maioria por jogadores da base, empatou com o Audax Rio, por 1 a 1, no Luso-Brasileiro, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino saiu atrás do placar logo aos cinco minutos, com gol de Raphael Lopes, mas empatou ainda no primeiro tempo com Galarza.

Essa foi a última partida do time alternativo do Vasco, já que o clássico com o Botafogo, que seria segunda-feira, foi adiado. Portanto, o próximo compromisso pelo Carioca será quinta-feira que vem, novamente no Luso-Brasileiro, contra os donos da casa, a Portuguesa da Ilha. Antes disso, a equipe principal enfrenta o Inter Miami, sábado, em amistoso nos Estados Unidos.

Logo aos cinco minutos de jogo o Vasco já ficou atrás do placar. O Cruz-Maltino tinha mais a bola, mas quando foi atacado pela primeira vez, foi facilmente envolvido pelo Audax, que construiu o gol com extrema tranquilidade. Jogada pela esquerda de ataque, passe, ultrapassagem do lateral e cruzamento rasteiro até o atacante Rafael Lopes finalizar sem marcação. O gol saiu pelo lado de Robson, estreante da noite.

O gol deixou a torcida impaciente e tirou a confiança do Vasco, que pouco arriscou nas jogadas ofensivas. O trio de meio-campo, formado por Matheus Barbosa, Juninho e Galarza apresentava pouca movimentação, o que facilitava a marcação do Audax. O lateral-esquerdo Paulo Victor era o único que não se abateu. Buscou o jogo e mostrou personalidade ao aplicar um chapéu no campo de defesa.

A partir da parada técnica, os jogadores se soltaram um pouco mais. Galarza e Juninho começaram a participar mais do jogo e criaram boas chances. O empate saiu após finalização do paraguaio, que ficou na boa para marcar após a linda jogada de Paixão. O atacante da base arrancou pela direita e rolou no capricho para o companheiro chutar sem marcação. Na sequência, Juninho driblou dois marcadores, tabelou com Galarza, invadiu a área, mas finalizou em cima do goleiro.

O Vasco voltou para o segundo tempo abaixo de como terminou o primeiro. O Audax controlou os minutos iniciais e teve chances de marcar. Como o time não reagia, Emílio Faro mexeu na equipe e promoveu a estreia de GB, que foi o grande destaque do time na Copinha, com três gols. O atacante mostrou personalidade logo na primeira jogada, ao tentar surpreender o goleiro finalizando quase do meio-campo.

Outra estreia que movimentou o jogo foi a do atacante Rayan. O jogador de 16 anos, 5 meses e 16 dias, se tornou o mais jovem a jogar pelo Vasco no Século 21, superando a marca de Andrey Santos, vendido recentemente para o Chelsea. Tratado como a grande joia da atualidade, Rayan atuou como ponta-direita, o que não é o habitual. Mesmo assim mostrou personalidade apesar da pouca idade. O entrosamento com GB não foi o suficiente para fazer o Vasco vencer a primeira na temporada.