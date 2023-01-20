Richarlison chama a torcida do Fluminense para jogo no Kleber Andrade

Richarlison se destacou no futebol brasileiro atuando pelo Fluminense, chamando a atenção da Europa Crédito: Tarso Sarraf / O Liberal

Após o Flamengo voltar a jogar no Espírito Santo, agora é a vez do Fluminense. O tricolor carioca enfrenta o Madureira no próximo domingo (22), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 18h, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

O atacante capixaba Richarlison gravou um vídeo convocando a torcida para comparecer ao estádio e apoiar a equipe na partida.

"Passando aqui para convidar vocês para o jogo de domingo contra o Madureira, no Kleber Andrade, no Espírito Santo. Eu, como capixaba, convido todos vocês para fazer uma grande festa e que o Fluzão saia vitorioso!", chamou.

Essa é a chance do torcedor capixaba reencontrar o tricolor das laranjeiras após seis anos longe do Estado. A última vez foi em um clássico contra o Flamengo, em abril de 2017. Na ocasião, o jogo terminou com um empate em 1 a 1.

VENDA DE INGRESSO

Os ingressos da partida entre Madureira e Fluminense já estão a venda. O valor da inteira é R$ 200, porém quem doar 1kg de alimento não perecível, que serão revertidos para as vítimas da chuva no ES, terá direito a pagar a meia-entrada no valor de R$100.

É possível adquirir o ingresso de forma online, no site ingressosa.com, e nos pontos físicos, onde o pagamento em pix ou no débito possuem uma taxa de 5%, e no cartão de crédito, uma taxa de 10%, com possibilidade de parcelamento em 12 vezes. A taxa de conveniência é cobrada apenas nas compras online.

CLUBE A GAZETA

O torcedor que for assinante do Clube A Gazeta possui direito a um desconto de 15% do valor do ingresso, inclusive da meia-solidária, que custa R$ 100. Essa promoção é valida apenas nos pontos físicos específicos e de forma presencial (Loja do Fluminense, Ademar Cunha Cariacica e Ademar Cunha Laranjeiras).

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