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Convocação do Pombo

Richarlison chama a torcida do Fluminense para jogo no Kleber Andrade

Tricolor enfrenta o Madureira no domingo (22), às 18h, no retorno do clube ao Estado após 6 anos; jogador teve boa passagem pelas Laranjeiras antes de seguir para o futebol inglês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2023 às 17:50

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 17:50

Gol de Richarlison foi eleito o gol mais bonito da Copa do Mundo 2022
Richarlison se destacou no futebol brasileiro atuando pelo Fluminense, chamando a atenção da Europa Crédito: Tarso Sarraf / O Liberal
Após o Flamengo voltar a jogar no Espírito Santo, agora é a vez do Fluminense. O tricolor carioca enfrenta o Madureira no próximo domingo (22), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 18h, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
O atacante capixaba Richarlison gravou um vídeo convocando a torcida para comparecer ao estádio e apoiar a equipe na partida.
"Passando aqui para convidar vocês para o jogo de domingo contra o Madureira, no Kleber Andrade, no Espírito Santo. Eu, como capixaba, convido todos vocês para fazer uma grande festa e que o Fluzão saia vitorioso!", chamou. 
Essa é a chance do torcedor capixaba reencontrar o tricolor das laranjeiras após seis anos longe do Estado. A última vez foi em um clássico contra o Flamengo, em abril de 2017. Na ocasião, o jogo terminou com um empate em 1 a 1.

VENDA DE INGRESSO

Os ingressos da partida entre Madureira e Fluminense já estão a venda. O valor da inteira é R$ 200, porém quem doar 1kg de alimento não perecível, que serão revertidos para as vítimas da chuva no ES, terá direito a pagar a meia-entrada no valor de R$100.
É possível adquirir o ingresso de forma online, no site ingressosa.com, e nos pontos físicos, onde o pagamento em pix ou no débito possuem uma taxa de 5%, e no cartão de crédito, uma taxa de 10%, com possibilidade de parcelamento em 12 vezes. A taxa de conveniência é cobrada apenas nas compras online.

CLUBE A GAZETA

O torcedor que for assinante do Clube A Gazeta possui direito a um desconto de 15% do valor do ingresso, inclusive da meia-solidária, que custa R$ 100. Essa promoção é valida apenas nos pontos físicos específicos e de forma presencial (Loja do Fluminense, Ademar Cunha Cariacica e Ademar Cunha Laranjeiras).

JOGO DO FLU

MADUREIRA X FLUMINENSE
  • Competição: Campeonato Carioca
  • Local: Estádio Kleber Andrade
  • Data: 22 de janeiro
  • Horário: 18h
  • Ingressos: R$ 200,00 (inteira), R$ 100,00,00 (meia-entrada) ou R$ 100,00 + 1kg de alimento (meia solidária)
  • Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado), Loja do Fluminense (Shopping Vitória) e Bar Fluminense (Rua da Lama)  
  • Venda online: ingressosa.com 
  • Desconto: Assinante do Clube A Gazeta tem direito a desconto de 15% sobre o valor do ingresso; o desconto é válido para compra realizada na loja do Fluminense, no Shopping Vitória, e nas Lojas Ademar Cunha, em Cariacica e Laranjeiras.

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