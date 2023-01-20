Jogo do Flu terá segurança extra para evitar invasões no Kleber Andrade

Torcedores invadiram o gramado do Kleber Andrade com facilidade, e foram detidos apenas por seguranças do Flamengo Crédito: Fernando Madeira

Para evitar que torcedores invadam o campo de jogo como ocorreu na partida entre Madureira e Flamengo na última quarta-feira (18) , a organização da partida entre o tricolor suburbano contra o Fluminense, neste domingo (22), vai reforçar a segurança para o confronto marcado para às 18h, e válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Pouco antes do fim da partida, que acabou empatada em 0 a 0, um torcedor do Rubro-Negro conseguiu invadir o gramado do estádio Kleber Andrade e correu na direção do meia uruguaio Arrascaeta.

O jogador foi atencioso e conduziu o invasor para a área externa, onde seguranças o retiraram da área de jogo, para a partida ser reiniciada. Instantes após o apito final, mais invasões ocorreram e os seguranças do Flamengo, além dos efetivos da organização, contiveram os invasões.

Ciente do ocorrido, a assessoria da organização do evento informou para a reportagem de A Gazeta que todo o esquema de segurança foi revisado e reforçado para evitar novos episódios como o da última quarta.

Administradora do estádio estadual, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) disse, em nota, que a responsabilidade por garantir a segurança interna do Kleber Andrade é da empresa organizadora da partida.

Também procurada por A Gazeta, a Polícia Militar salientou que a atribuição da segurança na área interna do estádio é da organização do evento. A empresa privada, por sua vez, acionou a Polícia Militar para dar apoio, após torcedores adentrarem o campo. O BME possui atribuição de proteger a equipe de arbitragem e agir em situações que exijam dispersão e controle de distúrbio, concluiu a assessoria da PM.

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