Jogo do Flu terá segurança extra para evitar invasões no Kleber Andrade

Para evitar que torcedores invadam o campo de jogo como ocorreu na partida entre Madureira e Flamengo na última quarta-feira (18), a organização da partida entre o tricolor suburbano contra o Fluminense, neste domingo (22), vai reforçar a segurança para o confronto marcado para às 18h, e válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
Pouco antes do fim da partida, que acabou empatada em 0 a 0, um torcedor do Rubro-Negro conseguiu invadir o gramado do estádio Kleber Andrade e correu na direção do meia uruguaio Arrascaeta.
O jogador foi atencioso e conduziu o invasor para a área externa, onde seguranças o retiraram da área de jogo, para a partida ser reiniciada. Instantes após o apito final, mais invasões ocorreram e os seguranças do Flamengo, além dos efetivos da organização, contiveram os invasões.
Ciente do ocorrido, a assessoria da organização do evento informou para a reportagem de A Gazeta que todo o esquema de segurança foi revisado e reforçado para evitar novos episódios como o da última quarta.
Administradora do estádio estadual, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) disse, em nota, que a responsabilidade por garantir a segurança interna do Kleber Andrade é da empresa organizadora da partida.
Também procurada por A Gazeta, a Polícia Militar salientou que a atribuição da segurança na área interna do estádio é da organização do evento. A empresa privada, por sua vez, acionou a Polícia Militar para dar apoio, após torcedores adentrarem o campo. O BME possui atribuição de proteger a equipe de arbitragem e agir em situações que exijam dispersão e controle de distúrbio, concluiu a assessoria da PM.
Serviço
- MADUREIRA x FLUMINENSE
- Quando: domingo (22), às 18 horas
- Onde: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
- Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 + 1 kg de alimento não-perecível (meia solidária)
- Pontos de venda física: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado), Loja do Fluminense (Shopping Vitória), Bar Fluminense (Rua da Lama)
- Vendas na internet: R$ 200 (inteira + R$ 30 de taxa) e R$ 100 (meia + R$ 15 de taxa); com vendas pelo site www.ingressosa.com