Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira onde assistir aos jogos dos estaduais no fim de semana
Programação

Confira onde assistir aos jogos dos estaduais no fim de semana

As principais competições estaduais já estão com a bola rolando e nesta lista você confere horários, datas e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2023 às 13:45

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 13:45

Equipes do Rio, Espírito Santo e São Paulo entram em campo na disputa de seus respectivos estaduais
Equipes do Rio, Espírito Santo e São Paulo entram em campo na disputa de seus respectivos estaduais Crédito: Divulgação (Fluminense; Rio Branco; Palmeiras)
O calendário do futebol brasileiro já está aquecido com as principais equipes do país disputando títulos estaduais. Competições como Campeonato Mineiro e o Campeonato Capixaba já estão em suas rodadas iniciais, além da sequência do Cariocão e do Paulistão 2023. Confira como e onde acompanhar o seu time do coração!

Campeonato Carioca - 3ª Rodada

  • FLAMENGO x NOVA IGUAÇU

    Quando: sábado (21), às 16h
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Band e BandSports

  • MADUREIRA x FLUMINENSE

    Quando: domingo (22), às 18h
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Transmissão: Band e BandSports

  • VASCO x BOTAFOGO

    Quando: segunda (23), às 20h30
    Local: São Januário, Rio de Janeiro
    Transmissão: Cazé TV (YouTube)

Capixabão - 1ª Rodada

  • VITÓRIA x DESPORTIVA

    Quando: sábado (21), às 15h
    Local: Salvador Costa, Vitória
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • REAL NOROESTE x ATLÉTICO ITAPEMIRIM

    Quando: sábado (21), às 20h
    Local: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • NOVA VENÉCIA x VILAVELHENSE

    Quando: domingo (22), às 16h
    Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Transmissão: TVE Espírito Santo

Veja Também

Garotada do Vasco empata com o Audax e segue sem vencer no Carioca

Botafogo apaga má imagem da estreia no Carioca e vence o Volta Redonda

Fluminense chega ao ES para manter os 100% no Carioca

Paulistão - 3ª Rodada

  • INTER DE LIMEIRA x CORINTHIANS

    Quando:     sábado (21), às 18h30
    Local: Limeirão, Limeira
    Transmissão: Paulistão Play (streaming) e Premiere (pay-per-view)

  • PALMEIRAS x SÃO PAULO

    Quando: domingo (22), às 16h
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Record TV, Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)

  • SÃO BERNARDO x SANTOS

    Quando: domingo (22), às 18h30
    Local: 1º de Maio, São Bernardo do Campo
    Transmissão: TNT e HBO Max

Campeonato Mineiro - 1ª Rodada

  • ATLÉTICO-MG x CALDENSE

    Quando:     sábado (21), às 16h30
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

  • PATROCINENSE x CRUZEIRO

    Quando: sábado (21), às 19h
    Local: Pedro Alves do Nascimento, Patrocínio
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

  • POUSO ALEGRE x AMÉRICA-MG

    Quando: domingo (22), às 18h30
    Local: Manduzão, Pouso Alegre
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Daniel Alves é detido na Espanha sob acusação de agressão sexual

Capixaba marca na estreia e São Paulo busca virada contra a Ferroviária

Cristiano Ronaldo e Messi marcam e PSG derrota combinado saudita

Além de jogo, Fluminense vai expor "Águia Tricolor" à torcida no ES

Vítor Pereira diz que torcida capixaba merecia vitória no Kleber Andrade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados