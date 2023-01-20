Confira onde assistir aos jogos dos estaduais no fim de semana

O calendário do futebol brasileiro já está aquecido com as principais equipes do país disputando títulos estaduais. Competições como Campeonato Mineiro e o Campeonato Capixaba já estão em suas rodadas iniciais, além da sequência do Cariocão e do Paulistão 2023. Confira como e onde acompanhar o seu time do coração!
Campeonato Carioca - 3ª Rodada
- FLAMENGO x NOVA IGUAÇU
Quando: sábado (21), às 16h
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band e BandSports
- MADUREIRA x FLUMINENSE
Quando: domingo (22), às 18h
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: Band e BandSports
- VASCO x BOTAFOGO
Quando: segunda (23), às 20h30
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Transmissão: Cazé TV (YouTube)
Capixabão - 1ª Rodada
- VITÓRIA x DESPORTIVA
Quando: sábado (21), às 15h
Local: Salvador Costa, Vitória
Transmissão: TVE Espírito Santo
- REAL NOROESTE x ATLÉTICO ITAPEMIRIM
Quando: sábado (21), às 20h
Local: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
Transmissão: TVE Espírito Santo
- NOVA VENÉCIA x VILAVELHENSE
Quando: domingo (22), às 16h
Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Transmissão: TVE Espírito Santo
Paulistão - 3ª Rodada
- INTER DE LIMEIRA x CORINTHIANS
Quando: sábado (21), às 18h30
Local: Limeirão, Limeira
Transmissão: Paulistão Play (streaming) e Premiere (pay-per-view)
- PALMEIRAS x SÃO PAULO
Quando: domingo (22), às 16h
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Record TV, Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)
- SÃO BERNARDO x SANTOS
Quando: domingo (22), às 18h30
Local: 1º de Maio, São Bernardo do Campo
Transmissão: TNT e HBO Max
Campeonato Mineiro - 1ª Rodada
- ATLÉTICO-MG x CALDENSE
Quando: sábado (21), às 16h30
Local: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- PATROCINENSE x CRUZEIRO
Quando: sábado (21), às 19h
Local: Pedro Alves do Nascimento, Patrocínio
Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- POUSO ALEGRE x AMÉRICA-MG
Quando: domingo (22), às 18h30
Local: Manduzão, Pouso Alegre
Transmissão: Premiere (pay-per-view)