Com mais de 7 mil ingressos já vendidos, Flu chega neste sábado (21) ao ES

O Fluminense já está nos preparativos finais para a viagem ao Espírito Santo. O Tricolor das Laranjeiras chega ao ES neste sábado (21) por volta de 17 horas para a partida contra o Madureira, que acontece no domingo (22), às 18 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica.
A torcida capixaba do Fluzão está animada e prometeu uma bela recepção ao clube. Ao todo, mais de 7 mil ingressos já foram vendidos para a partida do Cariocão até esta quinta-feira (19). Por conta da expectativa de grande público, a Ceturb colocou 20 ônibus extras para a partida. Os coletivos reforçaram as linhas tanto na ida como na volta do estádio.
No sábado, torcedores organizam uma ‘rua de fogo’ para a passagem do ônibus da delegação carioca na chegada ao hotel, na Enseada do Suá. Além da recepção no Aeroporto de Vitória, os torcedores vão acompanhar a chegada do time em um hotel da capital, fazendo uma grande festa.
Já no domingo (22), as principais torcidas organizadas do clube preparam uma caminhada da BR 262 até o estádio Kleber Andrade.
Ganso convoca a torcida
Ídolo da torcida do Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso convocou a torcida capixaba para comparecer em peso na partida. “Domingo tem jogo do Fluzão e contamos com o apoio e a presença de todos vocês”, disse o maestro tricolor.
Além do jogador, o treinador Fernando Diniz também pediu a presença da torcida capixaba.
MADUREIRA x FLUMINENSE
- Quando: domingo (22), às 18 horas
- Onde: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
- Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 + 1 kg de alimento não-perecível (meia solidária)
- Pontos de venda física: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado), Loja do Fluminense (Shopping Vitória), Bar Fluminense (Rua da Lama)
- Vendas na internet: R$ 200 (inteira + R$ 30 de taxa) e R$ 100 (meia + R$ 15 de taxa); com vendas pelo site www.ingressosa.com