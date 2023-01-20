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Vai começar a festa

Com mais de 7 mil ingressos já vendidos, Flu chega neste sábado (21) ao ES

Tricolor será recepcionado pelos torcedores com grande festa na entrada do hotel. Além da recepção, organizada do clube vai promover caminhada até o Kleber Andrade
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 jan 2023 às 14:55

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 14:55

Torcida do Fluminense organiza festa para receber o time no ES
Torcida do Fluminense organiza festa para receber o time no ES Crédito: Reprodução / Instagram
O Fluminense já está nos preparativos finais para a viagem ao Espírito Santo. O Tricolor das Laranjeiras chega ao ES neste sábado (21) por volta de 17 horas para a partida contra o Madureira, que acontece no domingo (22), às 18 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica.
A torcida capixaba do Fluzão está animada e prometeu uma bela recepção ao clube. Ao todo, mais de 7 mil ingressos já foram vendidos para a partida do Cariocão até esta quinta-feira (19). Por conta da expectativa de grande público, a Ceturb colocou 20 ônibus extras para a partida. Os coletivos reforçaram as linhas tanto na ida como na volta do estádio. 
No sábado, torcedores organizam uma ‘rua de fogo’ para a passagem do ônibus da delegação carioca na chegada ao hotel, na Enseada do Suá. Além da recepção no Aeroporto de Vitória, os torcedores vão acompanhar a chegada do time em um hotel da capital, fazendo uma grande festa.
Já no domingo (22), as principais torcidas organizadas do clube preparam uma caminhada da BR 262 até o estádio Kleber Andrade.

Ganso convoca a torcida

Ídolo da torcida do Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso convocou a torcida capixaba para comparecer em peso na partida. “Domingo tem jogo do Fluzão e contamos com o apoio e a presença de todos vocês”, disse o maestro tricolor.
Além do jogador, o treinador Fernando Diniz também pediu a presença da torcida capixaba.

MADUREIRA x FLUMINENSE

  • Quando: domingo (22), às 18 horas
  • Onde: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
  • Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 + 1 kg de alimento não-perecível (meia solidária)
  • Pontos de venda física: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado), Loja do Fluminense (Shopping Vitória), Bar Fluminense (Rua da Lama)
  • Vendas na internet:  R$ 200 (inteira + R$ 30 de taxa) e R$ 100 (meia + R$ 15 de taxa); com vendas pelo site www.ingressosa.com

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