Com mais de 7 mil ingressos já vendidos, Flu chega neste sábado (21) ao ES

Torcida do Fluminense organiza festa para receber o time no ES Crédito: Reprodução / Instagram

A torcida capixaba do Fluzão está animada e prometeu uma bela recepção ao clube. Ao todo, mais de 7 mil ingressos já foram vendidos para a partida do Cariocão até esta quinta-feira (19). Por conta da expectativa de grande público, a Ceturb colocou 20 ônibus extras para a partida . Os coletivos reforçaram as linhas tanto na ida como na volta do estádio.

No sábado, torcedores organizam uma ‘rua de fogo’ para a passagem do ônibus da delegação carioca na chegada ao hotel, na Enseada do Suá. Além da recepção no Aeroporto de Vitória, os torcedores vão acompanhar a chegada do time em um hotel da capital, fazendo uma grande festa.

Já no domingo (22), as principais torcidas organizadas do clube preparam uma caminhada da BR 262 até o estádio Kleber Andrade.

Ganso convoca a torcida

Ídolo da torcida do Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso convocou a torcida capixaba para comparecer em peso na partida. “Domingo tem jogo do Fluzão e contamos com o apoio e a presença de todos vocês”, disse o maestro tricolor.

Além do jogador, o treinador Fernando Diniz também pediu a presença da torcida capixaba.

MADUREIRA x FLUMINENSE