Flu é recebido com festa em Vitória e vai embalado para jogo no ES

O time do Fluminense chega ao Hotel Golden Tulip, em Vitória, em Vitória e é recebido por torcedores. Crédito: Carlos Alberto Silva

Fluminense chegou na tarde deste sábado ao Espírito Santo para a partida contra o Madureira, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Os clubes entram em campo neste domingo (22), às 18 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

O Tricolor das Laranjeiras chegou ao ES por volta de 16h45 e se dirigiu para um hotel na Enseada do Suá, onde foi recepcionado calorosamente por cerca de 150 torcedores, que prepararam uma festa com instrumentos musicais, sinalizadores, bandeiras e faixas.

Na entrada do hotel, parte do elenco tricolor parou para dar atenção aos adeptos, que pediam fotos e autógrafos. Em entrevista para a reportagem de A Gazeta, o zagueiro Manoel agradeceu a recepção da torcida capixaba. “Muito feliz e esperamos retribuir com um grande jogo, pois a torcida merece e o Fluminense também”, disse o camisa 26.

O Fluminense encerrou a sua preparação para a partida na manhã deste sábado (21), ainda no Rio de Janeiro. O clube vem com força máxima ao ES para a partida contra o Madureira, e deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.

Yago, que também deu grande atenção aos torcedores, afirmou que o torcedor capixaba verá uma bela atuação. “Dificilmente o Fluminense vem aqui, e agora vamos retribuir o carinho da galera. Espero que possamos fazer um grande jogo para sairmos daqui com um resultado positivo”, disse o meio-campo para a reportagem de A Gazeta.

Chegada do Fluminense ao Espírito Santo

O treinador Fernando Diniz afirmou que o apoio da torcida foi fundamental, e que espera retribuir com uma bela partida no Kleber Andrade. “Vamos dar o nosso melhor para dar alegria ao nosso torcedor”, afirmou.

Dida; Rhuan Rodrigues, Maurício e Cavalini; Banguelê, Guilherme Ferreira, Mateus Lira e Rafinha; Luiz Paulo, Henrique e Gustavo. O Madureira, mandante da partida, deve manter o time que empatou por zero a zero contra o Flamengo , na última quarta-feira (18). O tricolor suburbano deve ir a campo com os seguintes atletas:

Ingressos à venda

Além da venda em pontos que foram determinados na semana de confirmação da partida, a bilheteria do estádio Kleber Andrade estará aberta na manhã deste domingo (22), a partir das 10 horas.

As entradas também seguem disponíveis por R$ 200 (inteira) e R$ 100 + 1 kg de alimento não perecível (meia solidária) nos seguintes endereços: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado), Loja do Fluminense (Shopping Vitória), Bar Fluminense (Rua da Lama)

Os ingressos também podem ser adquiridos pela internet, no site www.ingressosa.com por R$ 200 (inteira + R$ 30 de taxa) e R$ 100 (meia + 15 de taxa).