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Perda inestimável

Morte do radialista Gilson Ricardo comove amigos e fãs de futebol

Gilson faleceu na noite deste domingo (22) em decorrência de um infarto fulminante. O radialista havia trabalhado normalmente durante o dia, e sua morte foi confirmada pela Rádio Tupi durante transmissão ao vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2023 às 10:39

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 10:39

Gilson Ricardo faleceu aos 74 anos, em decorrência de um infarto fulminante
Gilson Ricardo faleceu aos 74 anos, em decorrencia de um infarto fulminante Crédito: Reprodução / Instagram @radiotupi
O radialista e comentarista esportivo Gilson Ricardo morreu na noite deste domingo (22). A notícia comoveu amigos, fãs e torcedores de futebol, que acompanharam por décadas a atuação do profissional em rádios do Rio de Janeiro.
Gilson faleceu aos 74 anos, em decorrência de um infarto fulminante. O radialista havia trabalhado normalmente durante o dia, e sua morte foi confirmada pela Rádio Tupi durante transmissão ao vivo.
‘Gilsão’, como era conhecido, nasceu em Petrópolis (RJ) em 1948. Trabalhou na Rádio Globo por 35 anos, apresentandi os programas Panorama Esportivo e Globo Cidade. Desde 2015, atuava na Tupi em transmissões de futebol e apresentava o programa ‘Bola em Jogo’.
Torcedor fanático do Flamengo, o radialista recebeu homenagens do clube após sua morte.
Além do Rubro-Negro, amigos e companheiros de profissão também lamentaram o falecimento de Gilson.

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