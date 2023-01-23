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Após vitória no Kleber Andrade

Diniz e Keno agradecem apoio da torcida do Fluminense no ES

Após a vitória sobre o Madureira, treinador e atacante do Flu destacaram a presença da torcida no Kleber Andrade e sinalizaram mais objetivos da equipe para a sequência da temporada
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

23 jan 2023 às 15:01

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 15:01

Mais de 11 mil torcedores encheram as arquibancadas do Kleber Andrade para o jogo do Fluminense
Mais de 11 mil torcedores encheram as arquibancadas do Kleber Andrade para o jogo do Fluminense Crédito: Ricardo Medeiros / João Barbosa
Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Madureira na noite de domingo (22), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o técnico Fernando Diniz frisou que o trabalho com o tricolor das Laranjeiras só tem a melhorar, mas que ainda precisa de ajustes na parte defensiva.
Além de avaliar o desempenho de seus jogadores, o treinador também destacou o importante apoio da torcida que compareceu no Kleber Andrade, e também elogiou a estrutura do principal estádio do Espírito Santo.
Analisando a partida contra o Madureira, Diniz sinalizou algumas falhas na área da defesa, mas destacou o bom desempenho dos jogadores do ataque.
“O time fez um primeiro tempo excelente, mas depois cedemos alguns espaços ao Madureira e são espaços que não podemos ceder e eles tiveram mais chances do que deveriam. Esse é o ponto negativo do jogo. Já a produção ofensiva foi muito boa”, iniciou o treinador.
O Fluminense é o único clube do Campeonato Carioca que mantém os 100% de aproveitamento até aqui. Em três rodadas disputadas, o clube conquistou três vitórias. Venceu o Resende, na estreia, o Nova Iguaçu, na segunda rodada, e, por fim, derrotou o Madureira, no Kleber Andrade, pela terceira rodada.
Apesar do bom retrospecto, Diniz afirma que ainda existem detalhes para que um melhor desempenho seja alcançado. “Temos coisas a corrigir, e vejo com certa normalidade, principalmente por estarmos no início da temporada. Ganhamos por 1 a 0, e foi o jogo em que cedemos mais chances ao adversário e, ao mesmo tempo, foi a partida em que produzimos o triplo em relação aos últimos jogos”, disse o treinador.

Foco nas próximas competições

Além do Campeonato Carioca, o Fluminense também se prepara para a disputa da Copa do Brasil, Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Perguntado sobre o rodízio de jogadores que tem feito no início de 2023, Diniz explicou a necessidade em colocar todos do elenco em campo para encontrar o time ideal.
“A ideia no início da temporada é colocar todo mundo para jogar, para conquistarem ritmo e entrosamento. Tem muita gente nova que chegou e não é novidade para ninguém que eu gosto de repetir time.[...] A estratégia desse momento é lidar com os jogos como se ainda estivéssemos em pré-temporada”, explicou Diniz.

Elogios para o ES

Durante a coletiva, o treinador do Flu também foi questionado sobre a recepção da torcida e sobre a estrutura do estádio Kleber Andrade. “Mesmo com a chuva, dá para destacar o comparecimento da torcida, que foi muito carinhosa e deu um calor humano muito grande. O campo estava em ótimas condições para o jogo e o estádio também ofereceu as condições necessárias. Não temos nada para nos queixar, na verdade, só temos a agradecer tanto pela estrutura física e principalmente ao acolhimento da torcida do Fluminense conosco aqui”, frisou o treinador.
Também em entrevista coletiva, o atacante Keno, recém-chegado ao Fluminense, destacou a partida no Espírito Santo. “Desde quando chegamos ao hotel eu fiquei surpreso com a torcida. Nos incentivaram logo na chegada ao Estado e quando chegamos no estádio lotado parecia que estávamos jogando no Rio. A torcida é um jogador a mais e incentivaram o time o tempo inteiro, então ficamos felizes pela vitória aqui”, disse o jogador.
De olho na liderança, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Boavista, na próxima quinta-feira (26), às 21h10, pela quarta rodada do Cariocão 2023.

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