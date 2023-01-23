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É oficial: Vasco vai enfrentar o Volta Redonda no Kleber Andrade

Jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca vai acontecer no próximo dia 30, às 20 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2023 às 15:37

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 15:37

Nenê e Pedro Raul comemoram gol do Vasco sobre o Inter Miami, na Flórida
Nenê e Pedro Raul serão atrações do Vasco no jogo em Cariacica Crédito: Daniel RAMALHO/VASCO
Confirmado! O Vasco da Gama vem ao Espírito Santo para enfrentar o Volta Redonda pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida acontece na próxima segunda-feira (30), às 20 horas, no Estádio Kleber Andrade, Cariacica. A informação sobre a possibilidade da equipe carioca vir ao Estado foi dada por A Gazeta semana passada e, na tarde desta segunda (23), houve a confirmação.
A decisão da mudança do local da partida veio apenas nesta segunda (23), após a equipe visitante enviar um ofício à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), dizendo que concorda com a alteração. Segundo o regulamento do campeonato, o visitante precisa dar o aval para que o jogo seja transferido quando se trata de um estádio fora do Rio de Janeiro.
O Vasco volta ao Espírito Santo após três anos. A última vez foi em janeiro de 2020, quando enfrentou e venceu o Boavista por 1 a 0. Será o terceiro time dos quatro grandes do Rio que trará uma partida do Campeonato Carioca para o Kleber Andrade. Nas últimas semanas, Flamengo e Fluminense enfrentaram o Madureira no estádio pelo Estadual do Rio.
Será a chance para o torcedor ver o novo time vascaíno, com reforços trazidos após a formalização da SAF com a 777 Partners. Entre os novos nomes estão o atacante Pedro Raul, o volante Jair, os laterais Puma Rodríguez e Lucas Píton, o goleiro Ivan, entre outros. A eles, junta-se o veterano Nenê. Com os reforços, o Vasco venceu o Inter Miami por 3 a 0, no último sábado (21), em amistoso na Flórida (EUA).
Pelo Campeonato Carioca, jogando com atletas da base, o time vascaíno empatou os dois jogos que disputou até agora: 0 a 0 com o Madureira e 1 a 1 com o Audax Rio. 

Atualização

23/01/2023 - 4:14
Esta matéria foi atualizada com o novo horário do jogo, que foi antecipado pela Ferj, passando das 20h30 para as 20 horas.

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