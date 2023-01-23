É oficial: Vasco vai enfrentar o Volta Redonda no Kleber Andrade

Nenê e Pedro Raul serão atrações do Vasco no jogo em Cariacica Crédito: Daniel RAMALHO/VASCO

A decisão da mudança do local da partida veio apenas nesta segunda (23), após a equipe visitante enviar um ofício à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), dizendo que concorda com a alteração. Segundo o regulamento do campeonato, o visitante precisa dar o aval para que o jogo seja transferido quando se trata de um estádio fora do Rio de Janeiro.

O Vasco volta ao Espírito Santo após três anos. A última vez foi em janeiro de 2020, quando enfrentou e venceu o Boavista por 1 a 0. Será o terceiro time dos quatro grandes do Rio que trará uma partida do Campeonato Carioca para o Kleber Andrade. Nas últimas semanas, Flamengo Fluminense enfrentaram o Madureira no estádio pelo Estadual do Rio.

Será a chance para o torcedor ver o novo time vascaíno, com reforços trazidos após a formalização da SAF com a 777 Partners. Entre os novos nomes estão o atacante Pedro Raul, o volante Jair, os laterais Puma Rodríguez e Lucas Píton, o goleiro Ivan, entre outros. A eles, junta-se o veterano Nenê. Com os reforços, o Vasco venceu o Inter Miami por 3 a 0, no último sábado (21), em amistoso na Flórida (EUA).

Pelo Campeonato Carioca, jogando com atletas da base, o time vascaíno empatou os dois jogos que disputou até agora: 0 a 0 com o Madureira e 1 a 1 com o Audax Rio.