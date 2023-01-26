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Apoio da família

Mãe de Daniel Alves deixa encontro com advogados abalada na Espanha

Lúcia Alves indicou que confia na inocência do filho, preso depois de ser acusado de estuprar uma jovem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2023 às 17:40

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:40

SÃO PAULO - A mãe de Daniel Alves. Lúcia Alves, se reuniu nesta quinta-feira (26) com os advogados do jogador em Barcelona, na Espanha. O lateral brasileiro está preso preventivamente depois de ser acusado de estuprar uma jovem de 23 anos no final de 2022.
O jornal espanhol La Vanguardia flagrou a saída de Lúcia Alves do escritório, e ela estava visivelmente abalada. Ela foi abordada pelos jornalistas locais, não falou nenhuma palavra, mas indicou que confia na inocência do filho, concordando ao balançar a cabeça.
Mãe de Daniel Alves, Lúcia Alves deixa encontro com advogados em Barcelona, na Espanha
Mãe de Daniel Alves, Lúcia Alves deixa encontro com advogados em Barcelona, na Espanha Crédito: La Vanguardia/Reprodução
Ney Alves, irmão de Dani, também está na Espanha para apoiar o atleta. Em entrevista a uma emissora local, Ney afirmou que seu irmão caiu em uma armadilha, e que a família não vai desistir de salvar a carreira do jogador.
O jogador brasileiro está preso preventivamente desde a última sexta-feira (20), acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona no fim do ano passado. Daniel Alves foi prestar depoimento sozinho. Ele deu sua versão diante da juíza Maria Concepción Canton Martín, mas caiu em contradição com relação ao primeiro depoimento.
O Ministério Público e a defesa da mulher que denunciou a agressão sexual pediram prisão provisória e a juíza aceitou o pedido, sem direito a fiança.
O Pumas, seu atual clube no México, rescindiu seu contrato com Daniel Alves por justa causa depois da detenção.
O brasileiro vai ficar preso até a investigação terminar. Autoridades espanholas estão tomando depoimento de testemunhas, fazendo a perícia do local e avaliando os exames médicos. Ele pode pegar até 12 anos de prisão se julgado culpado.

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