Transcol terá 20 ônibus extras para jogo do Vasco no Kleber Andrade

Ônibus do Transcol saem de terminal na Grande Vitória Crédito: Foto: Reprodução/TV Gazeta

Até aqui, mais de 11 mil ingressos já foram vendidos para a partida . A expectativa é que o público seja maior que o do jogo entre Fluminense e Madureira, no mesmo estádio, que teve 11.733 presentes, e próximo ao de Flamengo e Madureira, que superou 15 mil pessoas.

Para auxiliar o torcedor que vai comparecer ao Kleber Andrade, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo ( Ceturb-ES ) terá um esquema especial de ônibus.

O Sistema Transcol terá 20 ônibus extras nos terminais para garantir o acesso ao estádio. Por se tratar de um dia útil, toda a frota do Transcol estará rodando na Grande Vitória. Vale frisar que, diferentemente das partidas anteriores realizadas no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio.

O esquema de ônibus extras para o Kleber Andrade também foi utilizado para os jogos de Flamengo e Fluminense, realizados nos últimos dias 18 e 22, respectivamente.

Já na saída do jogo, a partir de 21h45, haverá ônibus de reserva nas proximidades do estádio. Esses veículos serão acionados por agentes da Ceturb-ES, conforme a demanda.

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a BR-262.

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos terminais de integração.

CONFIRA AS LINHAS QUE PASSAM NO KLEBER ANDRADE