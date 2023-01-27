Transcol terá 20 ônibus extras para jogo do Vasco no Kleber Andrade

O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, recebe na próxima segunda-feira (30), às 20 horas, a partida entre Vasco e Volta Redonda, válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca.
Até aqui, mais de 11 mil ingressos já foram vendidos para a partida. A expectativa é que o público seja maior que o do jogo entre Fluminense e Madureira, no mesmo estádio, que teve 11.733 presentes, e próximo ao de Flamengo e Madureira, que superou 15 mil pessoas.
Para auxiliar o torcedor que vai comparecer ao Kleber Andrade, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) terá um esquema especial de ônibus.
O Sistema Transcol terá 20 ônibus extras nos terminais para garantir o acesso ao estádio. Por se tratar de um dia útil, toda a frota do Transcol estará rodando na Grande Vitória. Vale frisar que, diferentemente das partidas anteriores realizadas no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio.
O esquema de ônibus extras para o Kleber Andrade também foi utilizado para os jogos de Flamengo e Fluminense, realizados nos últimos dias 18 e 22, respectivamente.
Já na saída do jogo, a partir de 21h45, haverá ônibus de reserva nas proximidades do estádio. Esses veículos serão acionados por agentes da Ceturb-ES, conforme a demanda.
Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a BR-262.
Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos terminais de integração.
CONFIRA AS LINHAS QUE PASSAM NO KLEBER ANDRADE
- 509 - T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia / Reta da Penha
- 515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar
- 524 - T. Campo Grande / Praça de Eucalipto via Marechal Campos
- 526 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Expedito Garcia
- 531 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe
- 535 - T. Carapina / T. Campo Grande via T. Jardim América / Serafim Derenzi
- 536 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe - Expresso
- 591 - Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR-262
- 700 - T. Campo Grande / T. Itacibá via Campo Grande
- 729 - T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia - Circular
- 731 - T. Campo Grande / T. Jardim América via Vale Esperança
- 742 - T. Campo Grande / T. São Torquato via Expedito Garcia / T. Jardim América
- 748 - São Geraldo / T. Jardim América
- 753 - Roda D'Água / T. Itacibá via BR-262
- 781 - T. Campo Grande / T. Itacibá via BR-262
- 783 - Nova Rosa da Penha / T. Itacibá via Campo Grande
- 784 - Vila Merlo / T. Jardim América via Bubu / Ceasa
- 785 - Duas Bocas / T. Campo Grande via Itacibá / Av. Expedito Garcia
- 792 - Novo Brasil / T. Campo Grande via Expedito Garcia