Vasco chega ao ES na noite de domingo (29) para jogo com o Volta Redonda

Alex Teixeira é um dos mais conhecidos do elenco do Vasco e deve entrar como titular no Kleber Andrade Crédito: Daniel Ramalho / CRVG

A delegação do Vasco vai desembarcar em Vitória no próximo domingo (29), por volta das 23h30, para a partida contra o Volta Redonda, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontecerá na segunda-feira (30), às 20 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Após o desembarque, jogadores e comissão técnica do Vasco seguirão para um hotel na região da Enseada do Suá, em Vitória. O Volta Redonda chegará no mesmo voo e irá se hospedar em um hotel que fica na região do estádio, já em Cariacica.

Mais de 11 mil ingressos já foram vendidos para a partida. A expectativa é que o público seja maior que o do jogo entre Fluminense e Madureira, no mesmo estádio, que teve 11.733 presentes, e próximo ao público de Flamengo e Madureira, que superou 15 mil pessoas.

Com 5 pontos, o Vasco é o 6º colocado na tabela do Campeonato Carioca. Em 3 partidas disputadas, soma dois empates e uma vitória. Já o Volta Redonda ocupa a 4ª posição da tabela e tem 7 pontos. Até aqui, tem um empate, uma derrota e duas vitórias.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 120,00 mais um quilo de alimento não perecível, na ação Meia Solidária, que vale para todos os torcedores e também foi adotada nos últimos jogos de Flamengo e Fluminense no Estado. A meia-entrada de R$ 120 também é válida para estudantes, idosos e adolescentes de 12 a 16 anos (desde que acompanhados dos pais ou de um responsável). Bebês de até um ano não pagam ingresso.

A venda de ingressos ocorre nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Gigante da Colina (shoppings Vitória e Vila Velha). Também é possível adquirir a entrada para o jogo no site ingressosa.com.

Nos pontos físicos, não há cobrança de taxa de serviço para pagamentos em dinheiro. Nesses locais, há cobrança de taxa de 5% para pagamentos no Pix ou cartão de débito e de 10% para compras no cartão de crédito, que podem ser parceladas em até 12 vezes. A taxa de conveniência é cobrada somente para as vendas online, no site ingressosa.com, como ocorre para shows e sessões de cinema, por exemplo.

A realização da partida no Kleber Andrade foi um pedido do próprio Vasco, mandante do jogo. O clube abriu mão de atuar em São Januário e optou por fazer um dos primeiros jogos da temporada oficial do elenco titular no Espírito Santo devido à recepção calorosa que sempre teve da torcida cruz-maltina e dos recordes de público batidos no Estado.

Entre as novidades que os torcedores do Vasco poderão ver em campo, no Kleber Andrade, sob o comando do técnico Mauricio Barbieri, estão o atacante Pedro Raul, o volante Jair, os laterais Puma Rodríguez e Lucas Piton e o goleiro Ivan. Outras atrações são os meias-atacantes Nenê e Alex Teixeira, velhos conhecidos dos vascaínos.

A partida