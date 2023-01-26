Neymar elege torcida do Flamengo como a mais impressionante do mundo

RIO DE JANEIRO - Astro da Seleção Brasileira e do PSG, da França, o atacante Neymar elegeu a torcida do Flamengo como a que proporciona a melhor atmosfera e a que faz mais barulho. A resposta do jogador aconteceu após pergunta do influenciador alemão Fiago.

Neymar demonstrou carinho pela torcida do Flamengo, mais uma vez Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

No vídeo, Fiago pergunta, se Neymar pudesse escolher um estádio onde vivenciou a melhor atmosfera, com os mais barulhentos e impressionantes torcedores, qual ele diria.

O astro indica ser um questionamento difícil, mas responde Flamengo. O vídeo, publicado na manhã desta quinta-feira (26), ganhou as redes sociais e animou os torcedores rubro-negros.

Who’s coming there with me to see these fans live? ✈️🏟️ pic.twitter.com/ubcsSqAIs9 — 𝗙𝗜𝗔𝗚𝗢 (@fiago7) January 26, 2023

Essa não é a primeira vez que Neymar fala sobre o clube da Gávea. Ele, inclusive, já posou para fotos com a camisa do Flamengo.