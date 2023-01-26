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Elogio à Nação

Neymar elege torcida do Flamengo como a mais impressionante do mundo

Atacante do PSG diz, em entrevista, que torcida rubro-negra é a que faz mais barulho e tem a melhor atmosfera nos estádios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2023 às 17:23

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:23

RIO DE JANEIRO - Astro da Seleção Brasileira e do PSG, da França, o atacante Neymar elegeu a torcida do Flamengo como a que proporciona a melhor atmosfera e a que faz mais barulho. A resposta do jogador aconteceu após pergunta do influenciador alemão Fiago.
Neymar participa de treino da Seleção Brasileira em Turim, na Itália, na preparação para a Copa do Mundo do Catar
Neymar demonstrou carinho pela torcida do Flamengo, mais uma vez Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
No vídeo, Fiago pergunta, se Neymar pudesse escolher um estádio onde vivenciou a melhor atmosfera, com os mais barulhentos e impressionantes torcedores, qual ele diria.
O astro indica ser um questionamento difícil, mas responde Flamengo. O vídeo, publicado na manhã desta quinta-feira (26), ganhou as redes sociais e animou os torcedores rubro-negros.
Essa não é a primeira vez que Neymar fala sobre o clube da Gávea. Ele, inclusive, já posou para fotos com a camisa do Flamengo.
Na legenda da publicação, Fiago colocou: 'Quem vem aí comigo ver esses fãs ao vivo?'

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