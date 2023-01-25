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Casa cheia

Jogo do Vasco no ES já tem mais de 11 mil ingressos vendidos

Torcida vascaína se prepara para lotar o estádio Kleber Andrade no jogo contra o Volta Redonda, na próxima segunda-feira (30), pelo Campeonato Carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2023 às 20:29

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 20:29

Estádio Kleber Andrade
Estádio Kleber Andrade vai receber mais um jogo do Campeonato Carioca Crédito: Ricardo Medeiros
A promessa é de estádio Kleber Andrade lotado para acompanhar o jogo entre Vasco e Volta Redonda, na próxima segunda-feira (30), às 20 horas, em Cariacica. Até a tarde desta quarta-feira (25), 11 mil dos 19.800 ingressos colocados à venda já foram adquiridos por torcedores para a partida da quinta rodada do Campeonato Carioca.
Os ingressos custam R$ 120,00 mais um quilo de alimento não perecível, na ação Meia Solidária, que vale para todos os torcedores e também foi adotada nos últimos jogos de Flamengo e Fluminense no Estado. A meia-entrada de R$ 120 também é válida para estudantes, idosos e adolescentes de 12 a 16 anos (desde que acompanhados dos pais ou de um responsável). Bebês de até um ano não pagam ingresso.
A venda de ingressos ocorre nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Gigante da Colina (shoppings Vitória e Vila Velha). Também é possível adquirir a entrada para o jogo no site ingressosa.com.
Nos pontos físicos, não há cobrança de taxa de serviço para pagamentos em dinheiro. Nesses locais, há cobrança de taxa de 5% para pagamentos no Pix ou cartão de débito e de 10% para compras no cartão de crédito, que podem ser parceladas em até 12 vezes. A taxa de conveniência é cobrada somente para as vendas online, no site ingressosa.com, como ocorre para shows e sessões de cinema, por exemplo.
A realização da partida no Kleber Andrade foi um pedido do próprio Vasco, mandante do jogo. O clube abriu mão de atuar em São Januário e optou por fazer um dos primeiros jogos da temporada oficial do elenco titular no Espírito Santo devido à recepção calorosa que sempre teve da torcida cruz-maltina e dos recordes de público batidos no Estado. 
Entre as novidades que os torcedores do Vasco poderão ver em campo, no Kleber Andrade, sob o comando do técnico Mauricio Barbieri, estão o atacante Pedro Raul, o volante Jair, os laterais Puma Rodríguez e Lucas Piton e o goleiro Ivan. Outras atrações são os meias-atacantes Nenê e Alex Teixeira, velhos conhecidos dos vascaínos.

Por dentro do jogo

  • Vasco x Volta Redonda
  • Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica-ES)
  • Quando: Segunda-feira (30), às 20h
  • Competição: Campeonato Carioca (5ª rodada)
  • Ingressos: Meia-entrada solidária: R$ 120 mais um quilo de alimento não-perecível (válida para todos os torcedores) e meia-entrada: R$ 120 (para estudantes, idosos e adolescentes de 12 a 16 anos acompanhados dos pais ou de um responsável)
  • Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Gigante da Colina (shoppings Vitória e Vila Velha)
  • Venda on-line: www.ingressosa.com

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