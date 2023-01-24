Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Onde assistir aos jogos do meio de semana dos Estaduais do ES, Rio e SP
Programação

Onde assistir aos jogos do meio de semana dos Estaduais do ES, Rio e SP

Bola rola a partir desta terça-feira (24) em partidas dos campeonatos Capixaba, Carioca e Paulista; confira onde acompanhar os principais duelos
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 07:00

Porto Vitória, Flamengo e Corinthians jogam no meio da semana em seus respectivos Estaduais Crédito: Divulgação (Porto Vitória, Flamengo e Corinthians)

Campeonato Capixaba - 2ª rodada

  • Porto Vitória x Vitória
    Quando: 25/01 (quarta-feira), às 20h
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Estrela do Norte x Nova Venécia 
    Quando: 26/01 (quinta-feira), às 20h
    Local: Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Serra x Real Noroeste
    Quando: 27/01 (sexta-feira), às 20h
    Local: Robertão, Serra
    Transmissão: TVE Espírito Santo

Campeonato Carioca - 4ª rodada

  • Bangu x Flamengo
    Quando:     24/01 (terça-feira), às 21h10
    Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
    Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (canal fechado)

  • Portuguesa-RJ x Vasco 
    Quando: 25/01 (quarta-feira), às 21h10
    Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
    Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (canal fechado)

  • Botafogo x Madureira
    Quando: 26/01 (quinta-feira), às 19h30
    Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
    Transmissão: Cazé TV (YouTube)

  • Fluminense x Boavista
    Quando: 26/01 (quinta-feira), às 21h10
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (canal fechado)

Campeonato Paulista - 4ª rodada

  • Corinthians x Guarani
    Quando:     24/01 (terça-feira), às 20h
    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)

  • Ituano x Palmeiras
    Quando: 25/01 (quarta-feira), às 19h30
    Local: Novelli Júnior, Itu
    Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)

  • Santos x Água Santa
    Quando: 25/01 (quarta-feira), às 21h35
    Local: Vila Belmiro, Santos
    Transmissão:  Record (TV aberta),  Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)

  • São Paulo x Portuguesa
    Quando: 26/01 (quinta-feira), às 21h30
    Local: Morumbi, São Paulo
    Transmissão: TNT Sports (streaming), HBO Max (streaming)

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Tatuagem íntima foi decisiva para prisão de Daniel Alves, diz jornal

Ingressos para jogo do Vasco no Kleber Andrade vão custar R$ 120

Diniz e Keno agradecem apoio da torcida do Fluminense no ES

Filipe Luís diz que chegou a duvidar que ia voltar a jogar futebol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados