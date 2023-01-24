Onde assistir aos jogos do meio de semana dos Estaduais do ES, Rio e SP

Campeonato Capixaba - 2ª rodada
- Porto Vitória x Vitória
Quando: 25/01 (quarta-feira), às 20h
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Estrela do Norte x Nova Venécia
Quando: 26/01 (quinta-feira), às 20h
Local: Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Serra x Real Noroeste
Quando: 27/01 (sexta-feira), às 20h
Local: Robertão, Serra
Transmissão: TVE Espírito Santo
Campeonato Carioca - 4ª rodada
- Bangu x Flamengo
Quando: 24/01 (terça-feira), às 21h10
Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (canal fechado)
- Portuguesa-RJ x Vasco
Quando: 25/01 (quarta-feira), às 21h10
Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (canal fechado)
- Botafogo x Madureira
Quando: 26/01 (quinta-feira), às 19h30
Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
Transmissão: Cazé TV (YouTube)
- Fluminense x Boavista
Quando: 26/01 (quinta-feira), às 21h10
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (canal fechado)
Campeonato Paulista - 4ª rodada
- Corinthians x Guarani
Quando: 24/01 (terça-feira), às 20h
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)
- Ituano x Palmeiras
Quando: 25/01 (quarta-feira), às 19h30
Local: Novelli Júnior, Itu
Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)
- Santos x Água Santa
Quando: 25/01 (quarta-feira), às 21h35
Local: Vila Belmiro, Santos
Transmissão: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)
- São Paulo x Portuguesa
Quando: 26/01 (quinta-feira), às 21h30
Local: Morumbi, São Paulo
Transmissão: TNT Sports (streaming), HBO Max (streaming)