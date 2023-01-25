Flamengo renova contrato do atacante Pedro até dezembro de 2027

RIO DE JANEIRO - O Flamengo anunciou, na tarde desta quarta-feira (25), a renovação de contrato do atacante Pedro até dezembro de 2027. O vínculo anterior do jogador era válido até dezembro de 2025. Pedro está na Gávea desde janeiro de 2020.

Pedro (ao centro) com o vice de futebol Marcos Braz (à esquerda) e o diretor Bruno Spindel Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente de Futebol do Flamengo, se manifestou nas redes sociais: "Parabéns, Pedro! 2027". O clube também publicou um vídeo do atacante comemorando a renovação de contrato.

"Fala, Nação! Passando para agradecer o carinho que vocês possuem por mim e dizer que vamos juntos até 2027. Seguiremos lado a lado escrevendo lindas páginas na história do Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo! Estamos juntos", disse Pedro.