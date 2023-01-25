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Vida longa no Fla

Flamengo renova contrato do atacante Pedro até dezembro de 2027

Vínculo do atacante com o rubro-negro, que era válido até 2025, foi ampliado por mais dois anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2023 às 16:04

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 16:04

RIO DE JANEIRO - O Flamengo anunciou, na tarde desta quarta-feira (25), a renovação de contrato do atacante Pedro até dezembro de 2027. O vínculo anterior do jogador era válido até dezembro de 2025. Pedro está na Gávea desde janeiro de 2020.
Pedro, atacante do Flamengo, com o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel
Pedro (ao centro) com o vice de futebol Marcos Braz (à esquerda) e o diretor Bruno Spindel Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O atacante integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar, no ano passado.
Marcos Braz, vice-presidente de Futebol do Flamengo, se manifestou nas redes sociais: "Parabéns, Pedro! 2027". O clube também publicou um vídeo do atacante comemorando a renovação de contrato.
"Fala, Nação! Passando para agradecer o carinho que vocês possuem por mim e dizer que vamos juntos até 2027. Seguiremos lado a lado escrevendo lindas páginas na história do Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo! Estamos juntos", disse Pedro.
Pedro está no Flamengo desde o início de 2020, tendo marcado 73 gols em 162 jogos pelo clube. Nesta temporada, ele tem três gols em três jogos disputados.

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