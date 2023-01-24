Após assinar pré-contrato com o Flamengo, Rossi é anunciado pelo Al Nassr

Rossi havia assinado pré-contrato com o Fla, mas foi anunciado por clube árabe na noite de segunda-feira (23) Crédito: Reprodução / Instagram

O goleiro Augustín Rossi já assinou pré-contrato com o Flamengo, mas, antes de desembarcar no Rio de Janeiro, terá outro desafio. Ele foi anunciado nesta segunda-feira (23) pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, por empréstimo. O Boca Juniors, da Argentina, que detém os direitos do goleiro até 30 de junho, negociou o goleiro.

O jogador fará exames médicos antes de iniciar a trajetória no clube onde Cristiano Ronaldo também joga.

Rossi será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho de 2023 até o fim de 2027. O Fla tentou dialogar com o Boca Juniors para antecipar a chegada do arqueiro, mas as conversas não avançaram.

Depois da derrota para o Racing na Supercopa, o técnico Hugo Ibarra avisou que Rossi não jogaria mais pela equipe. Ele chegou a viajar, mas foi cortado da lista de relacionados na última hora.

Entenda a situação

O time do Oriente Médio perdeu Ospina por lesão e busca uma reposição internacional - os outros quatro goleiros do elenco são árabes.