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Por empréstimo

Após assinar pré-contrato com o Flamengo, Rossi é anunciado pelo Al Nassr

Antes de vestir a camisa do Rubro-Negro, o goleiro argentino irá jogar pelo clube árabe até o fim de junho. Rossi vem ao Brasil para defender o Flamengo a partir de 1° de julho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2023 às 09:40

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 09:40

Rossi havia assinado pré-contrato com o Fla, mas foi anunciado por clube árabe na noite de segunda-feira (23)
Rossi havia assinado pré-contrato com o Fla, mas foi anunciado por clube árabe na noite de segunda-feira (23) Crédito: Reprodução / Instagram
O goleiro Augustín Rossi já assinou pré-contrato com o Flamengo, mas, antes de desembarcar no Rio de Janeiro, terá outro desafio. Ele foi anunciado nesta segunda-feira (23) pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, por empréstimo. O Boca Juniors, da Argentina, que detém os direitos do goleiro até 30 de junho, negociou o goleiro.
O jogador fará exames médicos antes de iniciar a trajetória no clube onde Cristiano Ronaldo também joga. 
Rossi será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho de 2023 até o fim de 2027. O Fla tentou dialogar com o Boca Juniors para antecipar a chegada do arqueiro, mas as conversas não avançaram.
Depois da derrota para o Racing na Supercopa, o técnico Hugo Ibarra avisou que Rossi não jogaria mais pela equipe. Ele chegou a viajar, mas foi cortado da lista de relacionados na última hora.

Entenda a situação

O time do Oriente Médio perdeu Ospina por lesão e busca uma reposição internacional - os outros quatro goleiros do elenco são árabes.
A operação pelo atleta de 27 anos renderia cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões) aos cofres do Boca Juniors. O possível empréstimo não muda o pré-contrato assinado entre Rossi e Flamengo.

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