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Campeonato Carioca

Gol histórico de joia da base garante empate do Flamengo com Bangu

Na volta de Rodrigo Caio, coube a Lorran, de 16 anos, livrar o rubro-negro da derrota, nesta terça (24), em Volta Redonda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2023 às 23:43

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 23:43

VOLTA REDONDA - Com direito a volta de Rodrigo Caio e gol histórico da joia Lorran, o Flamengo empatou com o Bangu, nesta terça-feira (24), por 1 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Formado por garotos, o time rubro-negro saiu atrás, com gol de Renatinho, e buscou o empate para seguir invicto no Estadual do Rio.
Focando na disputa da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo sábado (28), em Brasília (DF), o Flamengo escalou jovens para o jogo desta terça (24). O time, porém, sofreu diante de um organizado Bangu e precisou correr atrás do prejuízo.
Lorran comemora gol do Flamengo sobre o Bangu, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca
Lorran se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo profissional do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Lorran, de 16 anos, fez história ao se tornar o mais jovem a marcar pelo profissional rubro-negro. O jovem ultrapassou Vini Jr, que fez seu primeiro gol pelo Flamengo aos 17 anos.
"Fico feliz pelo gol. Que seja o primeiro de muitos. É um momento que vai ficar marcado na minha carreira", disse Lorran, em entrevista à Band após o jogo.
Com o empate, o Flamengo lidera o Carioca, com 11 pontos. o Bangu é o terceiro, com oito.
No início do jogo, o Bangu trocou passes, pressionou a saída e forçou erros do Flamengo. O time banguense complicou o rubro-negro no início do jogo, construindo desde trás quando tinha a bola e pressionando o rubro-negro assim que perdia a posse.
A falta de entrosamento fez Rodrigo Caio errar a saída de bola e o Bangu chegar ao gol. O zagueiro vacilou em um passe próximo à intermediária, que levou o time adversário a ficar cara a cara com Matheus Cunha. Felizardo parou no goleiro, mas Renatinho não perdoou: 1 a 0.
O Flamengo voltou a campo com fome de bola no segundo tempo, pressionando o adversário no seu campo. E foi assim que chegou à igualdade, em finalização no ângulo de Lorran, de 16 anos.
Após longo período de inatividade, Rodrigo Caio deu lugar a Gabriel Noga aos 15 minutos do segundo tempo. Porém, Noga se machucou sozinho em seu primeiro lance com bola e saiu chorando para a entrada de Diegão.
Sob o comando do técnico Mario Jorge, o Flamengo jogou com Matheus Cunha; Wesley, Rodrigo Caio (Noga) (Diegão), Cleiton, Marcos Paulo (Petterson); Igor Jesus, Evertton Araujo e Thiaguinho; Lorran, Werton e Mateusão. 

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