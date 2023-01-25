Gol histórico de joia da base garante empate do Flamengo com Bangu

VOLTA REDONDA - Com direito a volta de Rodrigo Caio e gol histórico da joia Lorran, o Flamengo empatou com o Bangu, nesta terça-feira (24), por 1 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Formado por garotos, o time rubro-negro saiu atrás, com gol de Renatinho, e buscou o empate para seguir invicto no Estadual do Rio.

Focando na disputa da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo sábado (28), em Brasília (DF), o Flamengo escalou jovens para o jogo desta terça (24). O time, porém, sofreu diante de um organizado Bangu e precisou correr atrás do prejuízo.

Lorran se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo profissional do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Lorran, de 16 anos, fez história ao se tornar o mais jovem a marcar pelo profissional rubro-negro. O jovem ultrapassou Vini Jr, que fez seu primeiro gol pelo Flamengo aos 17 anos.

"Fico feliz pelo gol. Que seja o primeiro de muitos. É um momento que vai ficar marcado na minha carreira", disse Lorran, em entrevista à Band após o jogo.

Com o empate, o Flamengo lidera o Carioca, com 11 pontos. o Bangu é o terceiro, com oito.

No início do jogo, o Bangu trocou passes, pressionou a saída e forçou erros do Flamengo. O time banguense complicou o rubro-negro no início do jogo, construindo desde trás quando tinha a bola e pressionando o rubro-negro assim que perdia a posse.

A falta de entrosamento fez Rodrigo Caio errar a saída de bola e o Bangu chegar ao gol. O zagueiro vacilou em um passe próximo à intermediária, que levou o time adversário a ficar cara a cara com Matheus Cunha. Felizardo parou no goleiro, mas Renatinho não perdoou: 1 a 0.

O Flamengo voltou a campo com fome de bola no segundo tempo, pressionando o adversário no seu campo. E foi assim que chegou à igualdade, em finalização no ângulo de Lorran, de 16 anos.

GOL HISTÓRICO! Lorran se torna o jogador mais jovem a marcar pelos profissionais do Mengão! Que seja o primeiro de MUITOS!🔴⚫ ⚽🙏🏻#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/Y368pk5jbC — Flamengo (@Flamengo) January 25, 2023

Após longo período de inatividade, Rodrigo Caio deu lugar a Gabriel Noga aos 15 minutos do segundo tempo. Porém, Noga se machucou sozinho em seu primeiro lance com bola e saiu chorando para a entrada de Diegão.