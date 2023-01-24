Em seis horas, mais de 5 mil ingressos são vendidos para jogo do Vasco no ES

Mais de 5 mil ingressos já foram vendidos para jogo do Vasco no ES Crédito: Reprodução / Instagram (Vasco)

Vasco enfrenta o Volta Redonda na próxima segunda-feira (30), às 20 horas , pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Logo que a confirmação para o jogo do Gigante da Colina no Espírito Santo aconteceu, a torcida capixaba demonstrou grande interesse na partida.

venda de ingressos começou às 18 horas de segunda-feira (23) e, em apenas seis horas, mais de 5 mil entradas já haviam sido vendidas para o jogo do cruz-maltino. Ao todo, a capacidade do estádio para a partida será de 19.800 espectadores.

Pelo alto volume de vendas, o público para o jogo do Vasco pode se equiparar com as recentes partidas de Flamengo e Fluminense, ocorridas na última semana no Kleber Andrade.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 120,00 mais um quilo de alimento não perecível, na ação Meia Solidária, que vale para todos os torcedores e também foi adotada nos últimos jogos de Flamengo e Fluminense no Estado. A meia-entrada de R$ 120 também é válida para estudantes, idosos e adolescentes de 12 a 16 anos (desde que acompanhados dos pais ou de um responsável). Bebês de até um ano não pagam ingresso.

A venda de ingressos ocorre nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Gigante da Colina (shoppings Vitória e Vila Velha). Também é possível adquirir a entrada para o jogo no site ingressosa.com.

Nos pontos físicos, não há cobrança de taxa de serviço para pagamentos em dinheiro. Nesses locais, há cobrança de taxa de 5% para pagamentos no Pix ou cartão de débito e de 10% para compras no cartão de crédito, que podem ser parceladas em até 12 vezes. A taxa de conveniência é cobrada somente para as vendas online, no site ingressosa.com, como ocorre para shows e sessões de cinema, por exemplo.

A realização da partida no Kleber Andrade foi um pedido do próprio Vasco, mandante do jogo. O clube abriu mão de atuar em São Januário e optou por fazer um dos primeiros jogos da temporada oficial do elenco titular no Espírito Santo devido à recepção calorosa que sempre teve da torcida cruz-maltina e dos recordes de público batidos no Estado. A expectativa é de casa cheia — a capacidade do estádio para o jogo será de 19.800 pessoas.

Entre as novidades que os torcedores do Vasco poderão ver em campo, no Kleber Andrade, sob o comando do técnico Mauricio Barbieri, estão o atacante Pedro Raul, o volante Jair, os laterais Puma Rodríguez e Lucas Piton e o goleiro Ivan. Outras atrações são os meias-atacantes Nenê e Alex Teixeira, velhos conhecidos dos vascaínos.

A partida