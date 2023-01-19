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Casa cheia

Renda de jogo do Flamengo no Kleber Andrade supera R$ 2,5 milhões

Apesar das reclamações pelo preço do ingresso, mais de 15 mil torcedores marcaram presença para a partida do Campeonato Carioca
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

19 jan 2023 às 15:20

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 15:20

Flamengo e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Flamengo e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica para um público superior a 15 mil pessoas Crédito: Fernando Madeira
Madureira recebeu o Flamengo na noite desta quarta-feira (18) em uma noite de jogo amarrado, chope gelado e festa só nas arquibancadas do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida era válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca e as equipes não saíram do zero no placar, para a decepção dos mais de 15 mil presentes.
Após cinco anos sem jogar no Espírito Santo, o Flamengo foi recebido no Estado com altas expectativas, porém frustrou a torcida após o empate sem gols.

Flamengo x Madureira no Kleber Andrade

O torcedor capixaba havia protestado contra o alto valor dos ingressos, que variava de R$ 230 a R$ 460 (com as taxas). O mando de campo não era do Flamengo, e o preço foi estipulado pela promoção da partida - o Madureira era o mandante e negociou a realização da partida no Estado com uma empresa.
Apesar das altas cifras e das reclamações antes do jogo, mais de 15 mil torcedores marcaram presença na partida. Ao todo, 13.009 ingressos foram comercializados e 15.209 pessoas estiveram presentes no Kleber Andrade. Desta forma, a renda bruta da partida alcançou a cifra de exatos R$ 2.587.340,00, conforme divulgou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Vez do Flu

Agora, o estádio Kleber Andrade irá receber a torcida do Fluminense, que também irá enfrentar o Madureira, desta vez pela terceira rodada do Cariocão. As equipes se enfrentam no próximo domingo (22), às 18 horas. A expectativa é que o Klebão receba também um grande público.
Para a partida do Tricolor das Laranjeiras, os ingressos variam entre R$ 115 (meia-entrada + taxa) e R$ 230 (inteira + taxa).  Pela internet, o torcedor pode adquirir a entrada pelo site www.ingressosa.com.

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