A pedido de Rogério Ceni, capixaba David é contratado pelo São Paulo

David foi apresentado oficialmente ao São Paulo Crédito: Reprodução/São Paulo

O atacante capixaba David é o mais novo reforço do São Paulo para a temporada 2023. Nascido em Vitória, o jogador de 27 anos pertence ao Internacional e chega ao tricolor paulista por empréstimo até o fim de dezembro.

Com passagens nas bases de Rio Branco e Vitória, David saiu do Espírito Santo rumo ao Cruzeiro em 2018, onde ficou até 2021, quando se transferiu ao Fortaleza. Já na temporada 2022 fez 39 jogos pelo Internacional e marcou dois gols.

O capixaba já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia ainda nesta quinta-feira (19), às 19h30.

No ato da divulgação, David comemorou a oportunidade no novo clube. “Estou muito feliz com esta oportunidade. Que seja um grande ano para todos nós e eu possa encontrar logo a torcida no Morumbi”, disse.

Ao todo, o São Paulo irá desembolsar R$ 1,2 milhão pelo acordo com David. O clube ainda tem a opção de compra ao fim do empréstimo, em valores que se aproximam aos 4 milhões de euros, cerca de R$ 22,1 milhão na cotação atual.