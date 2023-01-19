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Nascido em Vitória

A pedido de Rogério Ceni, capixaba David é contratado pelo São Paulo

Atacante de 27 anos figurou nas bases de Rio Branco e Vitória, e nas últimas temporadas defendeu as cores de Cruzeiro, Fortaleza e Internacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2023 às 14:44

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 14:44

São Paulo
David foi apresentado oficialmente ao São Paulo Crédito: Reprodução/São Paulo
O atacante capixaba David é o mais novo reforço do São Paulo para a temporada 2023. Nascido em Vitória, o jogador de 27 anos pertence ao Internacional e chega ao tricolor paulista por empréstimo até o fim de dezembro.
Com passagens nas bases de Rio Branco e Vitória, David saiu do Espírito Santo rumo ao Cruzeiro em 2018, onde ficou até 2021, quando se transferiu ao Fortaleza. Já na temporada 2022 fez 39 jogos pelo Internacional e marcou dois gols.
O capixaba já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia ainda nesta quinta-feira (19), às 19h30.
No ato da divulgação, David comemorou a oportunidade no novo clube. “Estou muito feliz com esta oportunidade. Que seja um grande ano para todos nós e eu possa encontrar logo a torcida no Morumbi”, disse.
Ao todo, o São Paulo irá desembolsar R$ 1,2 milhão pelo acordo com David. O clube ainda tem a opção de compra ao fim do empréstimo, em valores que se aproximam aos 4 milhões de euros, cerca de R$ 22,1 milhão na cotação atual.
David foi um pedido especial de Rogério Ceni à diretoria do São Paulo. O treinador havia trabalhado com o capixaba quando esteve no comando do Cruzeiro e o encontrou novamente quando estavam no Fortaleza.

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