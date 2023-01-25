Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Palmeiras marca nos acréscimos e conquista o bi da Copa São Paulo
É campeão!

Palmeiras marca nos acréscimos e conquista o bi da Copa São Paulo

Time paulista venceu o América-MG por 2 a 1, nesta quarta (25), e faturou a competição de futebol júnior pelo segundo ano consecutivo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2023 às 18:32

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 18:32

SÃO PAULO - Para quem não conseguia ganhar a Copa São Paulo, o Palmeiras se habituou a levantar o troféu. A equipe derrotou o América-MG por 2 a 1 nesta quarta-feira (25), no Canindé, para conquistar o seu segundo título da competição. O primeiro havia sido em 2022.
Foi mais uma confirmação do trabalho das categorias de base de Palestra Itália, que ganhou quase tudo nas últimas temporadas. Nos último ano, por exemplo, ficou com a Copa do Brasil sub-17 e o Brasileiro sub-20. A questão passa a ser, diante da indefinição dos reforços para a equipe profissional. qual será o futuro desses garotos.
Ruan Ribeiro, do Palmeiras, comemora seu gol durante a partida contra o América Mineiro, pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizada no estádio do Canindé, na capital paulista, nesta quarta-feira (25).
Comemoração do gol de Ruan Ribeiro, que abriu caminho para a vitória do Palmeiras na decisão Crédito: Anderson Romão/Photo Press/Folhapress
O Palmeiras iniciou o jogo sob tensão causada pela relação da principal torcida organizada do clube com a presidente Leila Pereira. Depois de anos de boa relação, tempo em que a empresa da dirigente patrocinou a escola de samba da organizada, neste ano as críticas surgiram. A maior cobrança é com relação à ausência de reforços contratados.
Leila foi alvo de protestos de parte da torcida. Ela estava no estádio e recepcionou os jogadores do time alviverde na chegada ao Canindé.
Apesar da segunda final consecutiva de Copa São Paulo do Palmeiras, o técnico do elenco principal, Abel Ferreira, deseja a contratação de jogadores que estejam prontos para atuar. Isso quer dizer: nomes mais experientes e estabelecidos no mercado.
Isso pode restringir as oportunidades para o centroavante Ruan Ribeiro. Artilheiro da competição, ele abriu o placar aos 18 minutos ao completar cruzamento de Vitinho. Foi o 9º anotado por ele no torneio deste ano.
Ele superou a marca de Endrick, astro da conquista palmeirense do ano passado (oito). Ribeiro, em 2023, só não anotou contra o Rio Preto, na fase de grupos, e na semifinal diante do Goiás.
O time do América-MG tem três nomes na equipe sub-20 que não apenas passaram pelo Palestra Itália como ainda têm parte dos direitos presos ao clube paulista: o zagueiro Jonatan, o meia Breno e o atacante Luan Campos, principal destaque dos mineiros.
Mas quem empatou o jogo foi Renato Marques em cobrança de pênalti que causou polêmica. O goleiro Aranha defendeu a cobrança, mas o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos não havia autorizado e mandou voltar. Na segunda tentativa, o atacante empatou a final.
O América dominou o início do segundo tempo e teve um gol anulado por impedimento, mas o Palmeiras reagiu a partir do segundo tempo e poderia ter ficado em vantagem mais uma vez. O goleiro Cássio não permitiu.
Com o passar do tempo, a expectativa dos pênaltis ficou cada vez mais forte. A própria torcida no Canindé passou a gritar o nome do goleiro Aranha nos acréscimos, por acreditar que a decisão aconteceria pelos chutes da marca penal. Mas, aos 47, a bola sobrou para Patrick dentro da pequena área e ele concluiu para dar o bicampeonato da Copinha para o Palmeiras.
Agora a luta desses jogadores será para mostrar a Abel Ferreira que podem ser aproveitados no elenco profissional.

LEIA MAIS

Flamengo renova contrato do atacante Pedro até dezembro de 2027

Por que Daniel Alves está preso e Robinho, não? Entenda diferenças entre os casos

1º depoimento de vítima de Daniel Alves foi gravado acidentalmente por câmera em farda de policial

Polícia preparou 'armadilha' para prender Daniel Alves, diz jornal

Onde assistir aos jogos do meio de semana dos Estaduais do ES, Rio e SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados