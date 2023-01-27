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Sem forçar

Botafogo vence Madureira em jogo de poucas emoções pelo Carioca

Em partida faltosa e de pouca inspiração, alvinegro garantiu vitória por 2 a 0 e chegou aos seis pontos na classificação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2023 às 22:11

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 22:11

Gabriel Pires comemora gol do Botafogo sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca no Estadio Luso Brasileiro. 26 de Janeiro de 2023, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Gabriel Pires comemora gol do Botafogo sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca Crédito: Vitor Silva/Botafogo
RIO DE JANEIRO - Em um jogo de pouca inspiração e muito faltoso, o Botafogo derrotou o Madureira pelo placar de 2 a 0 na noite desta quinta-feira (26), no estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Gabriel Pires e Gustavo Sauer.
Com o resultado, o Botafogo chegou aos seis pontos, mas continua fora da zona de classificação. O Madureira ficou na vice-lanterna, com apenas dois.
O primeiro tempo foi de poucas chances e com um número elevado de faltas: 23 no total. O Botafogo teve a posse de bola, mas pouco criou. O Madureira também não conseguiu responder, e o 0 a 0 acabou traduzindo muito bem o que foram os 45 minutos iniciais.
A melhor oportunidade do Botafogo foi aos nove minutos, quando Piazon mandou para dentro da área. Luiz Henrique dominou e carimbou o sistema defensivo. A resposta do Madureira foi com Pablo Pardal, que aproveitou a sobra, após a cobrança de escanteio, e exigiu boa defesa de Douglas Borges.
No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e, enfim, conseguiu tirar o zero do placar. Aos dez minutos, Piazon cobrou falta na cabeça de Gabriel Pires, que desviou e superou o goleiro Dida. O gol foi um lampejo no jogo de baixo nível técnico entre as equipes.
Os erros seguiram e as oportunidades cada vez mais raras. Aos 25 minutos, Matheus Nascimento recebeu dentro da área e finalizou. Oliveira tirou em cima da linha. O Madureira tentou responder com bolas alçadas para dentro da área do Botafogo, sem sucesso.
O Botafogo aproveitou os poucos lampejos para confirmar a vitória. Aos 42 minutos, Gabriel Pires deu bela assistência para Gustavo Sauer dar números finais ao duelo.
Na próxima rodada, o Madureira enfrenta o Boavista no domingo (29), às 20h15, em Bacaxá. Já o Botafogo faz clássico contra o Fluminense, também no domingo (29), às 18 horas, no Maracanã.

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