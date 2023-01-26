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Negociação fechada

Flamengo vende João Gomes para o Wolverhampton por R$ 103 milhões

Rubro-negro ainda poderá ganhar mais dinheiro caso volante atinja metas no clubes inglês e terá direito a 10% de futura venda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2023 às 19:32

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 19:32

João Gomes, volante do Flamengo
João Gomes disputou 122 jogos com a camisa do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Depois de muita novela, o Flamengo decidiu fazer valer a vontade de João Gomes e acertou a venda do volante para o Wolverhampton, da Inglaterra. O "ge" informou inicialmente e o UOL Esporte confirmou. A negociação sairá por 18,7 milhões de euros, cerca de R$ 103,2 milhões
O Flamengo ainda poderá receber mais 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 8,2 milhões, de bônus em metas. E também terá direito a 10% de futura venda.
O Wolves tinha a concorrência do Lyon, que acenou com uma proposta maior ao Flamengo: cerca de R$ 105 milhões. John Textor, que tem participação no clube francês, chegou a ir até o Ninho do Urubu para conversar com o jogador e tentar convencê-lo a ir para o clube francês. João Gomes, porém, sempre deixou clara sua preferência pelo futebol inglês por ter o sonho de disputar a Premier League.
Com o acordo firmado, João Gomes não disputará a Supercopa, neste sábado (28), contra o Palmeiras, e nem o Mundial de Clubes, em fevereiro. Mais cedo, o jogador fez uma publicação em redes sociais que indicava o desfecho da negociação.
João Gomes fez seu primeiro jogo como profissional do Flamengo em 1º de novembro de 2020, com 19 anos, na partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. No total, disputou 122 jogos, tendo marcado quatro gols e dado quatro assistências.

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