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Novo reforço

Vasco anuncia a chegada do goleiro Léo Jardim: 'Espero contribuir'

Contratado junto ao Lille, da França, jogador chega para disputar posição com Ivan no gol do time vascaíno
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2023 às 21:22

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 21:22

RIO DE JANEIRO - A disputa pela camisa 1 do Vasco promete ser acirrada em 2023. Nesta quinta-feira  (26), o clube oficializou a contratação do goleiro Léo Jardim, ex-Lille, e agora conta com cinco opções no elenco. O reforço, de 27 anos, assinou até dezembro de 2025.
Léo Jardim, goleiro contratado pelo Vasco
Léo Jardim assinou contrato até dezembro de 2025 com o Vasco Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
Léo Jardim chega para brigar pela titularidade com Ivan, também recém-contratado, por empréstimo, do Corinthians, e com Thiago Rodrigues, dono da posição em 2022. Os jovens Halls e Alexander, apesar de terem renovado recentemente por longo período, devem ser emprestados para ganhar experiência.
"O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O goleiro Léo Jardim, do Lille (FRA), é o décimo jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do jogador com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2025",  oficializou o clube.
Após receber as boas-vindas na nova casa, Léo Jardim, que defendeu a seleção brasileira sub-20 em 2013, deu as primeiras palavras como jogador do Vasco e festejou o acerto. "Estou aqui só para dizer que estou fechado com o Vasco. Muito feliz com a oportunidade e espero poder contribuir com a equipe a atingir todos os objetivos", afirmou o goleiro.
Revelado na base vascaína, Alexander deve ser emprestado mais uma vez. Ele defendeu o Náutico em 2020 e o Boa Esporte em 2021. Ano passado voltou para ser reserva de Thiago Rodrigues, o então 'dono' da posição e que agora terá de buscar seu espaço. Ivan vem jogando neste início de temporada no time principal. Halls também deve sair.
Além do anuncio da chegada do novo goleiro, o Vasco renovou o contrato do zagueiro Zé Vitor até dezembro de 2026. Ele assinou o novo vínculo na tarde desta quinta-feira (26), no CT Moacyr Barbosa.

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