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Campeonato Carioca

Fluminense cede empate ao Boavista no fim e é vaiado no Maracanã

Com reservas, tricolor deixa vitória escapar, mesmo com um jogador a mais, e irrita a torcida; resultado fez o time perder a chance de assumir a liderança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2023 às 23:33

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 23:33

RIO DE JANEIRO - O Fluminense fez um jogo apático, empatou em 1 a 1 com o Boavista e perdeu o 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (26), no Maracanã. O tricolor abriu o placar em gol contra de Kevem e, mesmo com um a mais, viu o Boavista chegar ao empate com Marquinhos, no fim do jogo. Insatisfeita, a torcida vaiou os jogadores durante a saída do gramado.
Com o resultado, o Fluminense segue na vice-liderança do Carioca, com 10 pontos, um a menos do que o Flamengo, que disputou um jogo a mais. O tricolor volta a campo no próximo domingo (29) para enfrentar o Botafogo, às 18 horas, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.
Campeonato Carioca, quarta rodada, jogo entre Fluminense x Boavista.
Lance do jogo entre Fluminense e Boavista no Maracanã Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Mesmo com time reserva, o Flu ditou o ritmo da partida, mas teve dificuldades para criar jogadas, muito por conta do bem postado Boavista. As principais chances do tricolor foram na bola parada ou de fora da área.
Apesar do volume, o tricolor penou para chegar ao gol e contou com falha da dupla Fernando e Kevem para abrir o placar no Maracanã. O goleiro saiu mal e o lateral mandou contra a própria meta, aos 47 minutos do primeiro tempo.
Após primeira etapa morna, o Fluminense voltou mais agressivo para o segundo tempo e só não ampliou o placar graças a duas boas defesas do arqueiro do Boavista. 
Para melhorar a situação do Fluminense, Léo Sheldon, que havia entrado no intervalo, acabou expulso pouco depois. Ele recebeu cartão amarelo aos 9 minutos e, dois minutos depois, fez nova falta dura em Michel Araújo, recebendo outro amarelo, o que culminou na expulsão. Com um a menos, o Boavista — que esboçava uma reação —, se limitou a segurar o tricolor.
O Fluminense, porém, não conseguiu ampliar o marcador. E foi castigado. Aos 44 minutos, o goleiro Fernando cobrou tiro de meta e, após a defesa tricolor bater cabeça, a bola sobrou para Marquinho, que deixou tudo igual.

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