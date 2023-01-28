Raio X da Supercopa: quem é melhor no duelo entre Flamengo e Palmeiras

Palmeiras e Flamengo têm sido os maiores papões de títulos do futebol brasileiro nos últimos anos Crédito: Cesar Greco/Palmeiras e Gilvan de Souza/Flamengo

Maiores colecionadores de troféus no futebol brasileiro nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo vão medir forças neste sábado (28), a partir das 16h30, em busca do título da Supercopa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF) , e terá transmissão da TV Gazeta.

As duas equipes conquistaram o direito de disputar o troféu após as conquistas do Campeonato Brasileiro , pelo Palmeiras, e da Copa do Brasil , pelo Flamengo, em 2022. Essa é a segunda vez que os dois clubes vão se enfrentar pelo torneio: em 2021, o rubro-negro se sagrou campeão na disputa de pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. O time carioca também levantou o troféu da Supercopa em 2020, após derrotar o Athletico-PR.

E o que vai prevalecer na decisão: o talento individual dos jogadores do Flamengo ou a força do futebol coletivo do Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, há mais de dois anos no clube?

Em relação ao time campeão em 2022, o rubro-negro chega à final sem o volante João Gomes, negociado para o Wolverhampton (Inglaterra) e sob o comando de um novo técnico: Vitor Pereira. Em compensação, repatriou o meia Gerson, que estava no Olympique, da França. Já o alviverde perdeu o volante Danilo e o meia Gustavo Scarpa — ambos foram para o Nottingham Forest, da Inglaterra. A aposta palmeirense é o atacante Endrick, de 16 anos, recém-negociado com o Real Madrid, mas que só deixará o clube em 2024.

Para esquentar o clima antes da final, a equipe de A Gazeta preparou um raio x, com um duelo entre os 11 prováveis titulares das duas equipes na partida, além dos comandantes. Confira nossa análise abaixo. O nome dos escolhidos em cada posição aparece em caixa alta.

WEVERTON X Santos

Raio X entre os goleiros Weverton e Santos Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

Weverton é, há alguns anos, o melhor da posição em atividade no Brasil. Tanto que esteve com a Excelente duelo, mas o goleiro palmeirense leva pequena vantagem.é, há alguns anos, o melhor da posição em atividade no Brasil. Tanto que esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

MARCOS ROCHA X Varela

Raio-X entre os laterais Marcos Rocha e Varela Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

Varela parece ser bom jogador, afinal foi titular do Uruguai na última Copa do Mundo. Mas ainda é uma incógnita no futebol brasileiro por ter poucos minutos em campo no Flamengo. Marcos Rocha é um pilar do time de Abel Ferreira e tem sido muito regular nos últimos anos.

GUSTAVO GÓMEZ X David Luiz

Raio X entre os zagueiros Gustavo Gómez e David Luiz Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

Duelo de altíssimo nível. Gustavo Gómez vence por ter mais tempo em alto nível atuando no Brasil, mas David Luiz é um jogador que dispensa qualquer comentário.

Murilo X LÉO PEREIRA

Raio X entre os zagueiros Murilo e Léo Pereira Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

Léo Pereira tem uma das histórias de redenção mais legais dos últimos anos. De criticado e menosprezado a um dos pilares defensivos do Flamengo. Muito seguro na defesa e tem boa saída de bola.

Piquerez X FILIPE LUÍS

Raio X entre os laterais Piquerez e Filipe Luís Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

Piquerez se firmou rapidamente no Palmeiras, mas Filipe Luís está em outra prateleira. O lateral esquerdo tem 37 anos e continua atuando no mais alto nível do futebol brasileiro, com excelente posicionamento e muita técnica.

Gabriel Menino X THIAGO MAIA

Raio-X entre os volantes Gabriel Menino e Thiago Maia Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

Gabriel Menino, jovem volante do Palmeiras, é muito promissor, tem qualidade, mas ainda não parece ter encontrado seu melhor futebol. Thiago Maia, por sua vez, virou titular do Flamengo no ano passado e se tornou muito importante para o funcionamento da equipe.

Zé Rafael X GERSON

Raio X entre os volantes Zé Rafael e Gerson Crédito: Palmeiras/Divulgação e Marcelo Cortes/Flamengo

Zé Rafael é um jogador muito interessante, com papel fundamental no meio de campo da equipe de Abel Ferreira. No entanto, Gerson é mais jogador, com talento para fazer múltiplas funções na meiúca.

Raphael Veiga X ARRASCAETA

Raio X entre os meias Raphael Veiga e Arrascaeta Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

Briga de gente grande. Veiga é excelente jogador e fez um ótimo 2022 até sofrer uma lesão. Desde então, tem tido dificuldades para atingir o mesmo nível. Arrascaeta tem sido o melhor jogador da América do Sul há bastante tempo.

DUDU X Éverton Ribeiro

Raio X entre os meias-atacantes Dudu e Éverton Ribeiro Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

É uma pena ter que escolher apenas um entre esses dois jogadores. Pela regularidade e pela importância que tem na história do Palmeiras, Dudu ganha a disputa. Mas Éverton Ribeiro está entre os melhores jogadores do Brasil nos últimos anos.

Rony x GABIGOL

Raio X entre os atacantes Rony e Gabigol Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

Rony é bom jogador e muitas vezes subestimado. No entanto, tem suas limitações e disputa com Gabigol, um dos principais artilheiros do Brasil, que cresce bastante em decisões.

Endrick X PEDRO

Raio X entre os atacantes Endrick e Pedro Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

Endrick é o futuro do Brasil no futebol, tem grande potencial. No entanto, tem 16 anos e ainda mostrou pouco no profissional. Ao contrário de Pedro, que tem se destacado tanto no Flamengo, que foi convocado para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

ABEL FERREIRA X Vítor Pereira

Raio X entre os treinadores Abel Ferreira e Vítor Pereira Crédito: Palmeiras/Divulgação e Flamengo/Divulgação

Duelo dos treinadores portugueses. Pela carreira, Vitor Pereira sai na frente. Mas os trabalhos estão em estágios diferentes. Vitor chegou agora no Flamengo, enquanto Abel Ferreira está há dois anos no Palmeiras e já venceu quase tudo pelo clube.

COMBINADO DE PALMEIRAS E FLAMENGO