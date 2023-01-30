Ingressos esgotados para jogo do Vasco no Kleber Andrade

O caldeirão vai ferver! O Vasco enfrenta o Volta Redonda nesta segunda-feira (30), às 20 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e todos os ingressos foram vendidos.
A administração do estádio liberou a carga de 19.800 pessoas para a partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca, e, na manhã desta segunda (30), a empresa responsável pela venda dos ingressos confirmou para a reportagem de A Gazeta que o público no estádio estará em sua capacidade máxima.
O Vasco chegou ao Espírito Santo na noite de domingo (29) e foi recepcionado por um grupo de torcedores na entrada do hotel que fica na região da Enseada do Suá, em Vitória.
Elenco do Vasco foi recepcionado por torcedores na chegada ao Espírito Santo
Para a partida em solo capixaba, o Vasco chega com um elenco diversificado, mas reforçado. O treinador Maurício Barbieri deve promover a saída de Nenê (com dores na panturrilha) e promover a estreia do volante Jair, recém-chegado ao clube, vindo do Atlético-MG.
O Gigante da Colina deve ir a campo com a seguinte escalação: Ivan; Pumita Rodríguez, Robson, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair, Alex Teixeira; Gabriel Pec, Figueiredo e Pedro Raul.
O Vasco não deve contar com Nenê (poupado por dores na panturrilha), De Lucca (lesão na coxa), Luca Orellano (dor muscular) e Gabriel Dias e Riquelme (ambos em recuperação de cirurgia).
Já o Volta Redonda deve entrar em campo com um time bem parecido com o que jogou as últimas partidas no Rio de Janeiro. Jefferson; Iury, Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.
Transcol com ônibus extras
Para auxiliar o torcedor que vai comparecer ao Kleber Andrade, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) terá um esquema especial de ônibus.
O Sistema Transcol terá 20 ônibus extras nos terminais para garantir o acesso ao estádio. Por se tratar de um dia útil, toda a frota do Transcol estará rodando na Grande Vitória. Vale frisar que, diferentemente das partidas anteriores realizadas no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio.
O esquema de ônibus extras para o Kleber Andrade também foi utilizado para os jogos de Flamengo e Fluminense, realizados nos últimos dias 18 e 22, respectivamente.
Já na saída do jogo, a partir de 21h45, haverá ônibus de reserva nas proximidades do estádio. Esses veículos serão acionados por agentes da Ceturb-ES, conforme a demanda.
Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a BR-262.
Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos terminais de integração.
Confira as linhas que passam no Kleber Andrade
- 509 - T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia / Reta da Penha
- 515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar
- 524 - T. Campo Grande / Praça de Eucalipto via Marechal Campos
- 526 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Expedito Garcia
- 531 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe
- 535 - T. Carapina / T. Campo Grande via T. Jardim América / Serafim Derenzi
- 536 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe - Expresso
- 591 - Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR-262
- 700 - T. Campo Grande / T. Itacibá via Campo Grande
- 729 - T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia - Circular
- 731 - T. Campo Grande / T. Jardim América via Vale Esperança
- 742 - T. Campo Grande / T. São Torquato via Expedito Garcia / T. Jardim América
- 748 - São Geraldo / T. Jardim América
- 753 - Roda D'Água / T. Itacibá via BR-262
- 781 - T. Campo Grande / T. Itacibá via BR-262
- 783 - Nova Rosa da Penha / T. Itacibá via Campo Grande
- 784 - Vila Merlo / T. Jardim América via Bubu / Ceasa
- 785 - Duas Bocas / T. Campo Grande via Itacibá / Av. Expedito Garcia
- 792 - Novo Brasil / T. Campo Grande via Expedito Garcia
O jogo
- Vasco x Volta Redonda
- Quando: segunda-feira (30), às 20 horas
- Local: Kleber Andrade, Cariacica - ES
- Transmissão: Cazé TV (streaming, YouTube)
- Arbitragem: Thiago Ramos Marques (juiz), Thiago Rosa de Oliveira (assistente 1), Marcus Vinícius Machado (assistente 2).