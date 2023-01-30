Ingressos esgotados para jogo do Vasco no Kleber Andrade

Torcida do Vasco comprou todos os ingressos para partida no Kleber Andrade Crédito: Daniel RAMALHO/VASCO

O caldeirão vai ferver! O Vasco enfrenta o Volta Redonda nesta segunda-feira (30), às 20 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e todos os ingressos foram vendidos.

A administração do estádio liberou a carga de 19.800 pessoas para a partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca, e, na manhã desta segunda (30), a empresa responsável pela venda dos ingressos confirmou para a reportagem de A Gazeta que o público no estádio estará em sua capacidade máxima.

O Vasco chegou ao Espírito Santo na noite de domingo (29) e foi recepcionado por um grupo de torcedores na entrada do hotel que fica na região da Enseada do Suá, em Vitória.

Elenco do Vasco foi recepcionado por torcedores na chegada ao Espírito Santo

Para a partida em solo capixaba, o Vasco chega com um elenco diversificado, mas reforçado. O treinador Maurício Barbieri deve promover a saída de Nenê (com dores na panturrilha) e promover a estreia do volante Jair, recém-chegado ao clube, vindo do Atlético-MG.

O Gigante da Colina deve ir a campo com a seguinte escalação: Ivan; Pumita Rodríguez, Robson, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair, Alex Teixeira; Gabriel Pec, Figueiredo e Pedro Raul.

O Vasco não deve contar com Nenê (poupado por dores na panturrilha), De Lucca (lesão na coxa), Luca Orellano (dor muscular) e Gabriel Dias e Riquelme (ambos em recuperação de cirurgia).

Já o Volta Redonda deve entrar em campo com um time bem parecido com o que jogou as últimas partidas no Rio de Janeiro. Jefferson; Iury, Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.

Transcol com ônibus extras

Para auxiliar o torcedor que vai comparecer ao Kleber Andrade, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) terá um esquema especial de ônibus.

O Sistema Transcol terá 20 ônibus extras nos terminais para garantir o acesso ao estádio. Por se tratar de um dia útil, toda a frota do Transcol estará rodando na Grande Vitória. Vale frisar que, diferentemente das partidas anteriores realizadas no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio.

O esquema de ônibus extras para o Kleber Andrade também foi utilizado para os jogos de Flamengo e Fluminense, realizados nos últimos dias 18 e 22, respectivamente.

Já na saída do jogo, a partir de 21h45, haverá ônibus de reserva nas proximidades do estádio. Esses veículos serão acionados por agentes da Ceturb-ES, conforme a demanda.

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a BR-262.

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos terminais de integração.

Confira as linhas que passam no Kleber Andrade

509 - T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia / Reta da Penha

- T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia / Reta da Penha 515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar



- T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar 524 - T. Campo Grande / Praça de Eucalipto via Marechal Campos



- T. Campo Grande / Praça de Eucalipto via Marechal Campos 526 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Expedito Garcia



- T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Expedito Garcia 531 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe



- T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe 535 - T. Carapina / T. Campo Grande via T. Jardim América / Serafim Derenzi



- T. Carapina / T. Campo Grande via T. Jardim América / Serafim Derenzi 536 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe - Expresso



- T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe - Expresso 591 - Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR-262



- Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR-262 700 - T. Campo Grande / T. Itacibá via Campo Grande



- T. Campo Grande / T. Itacibá via Campo Grande 729 - T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia - Circular



- T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia - Circular 731 - T. Campo Grande / T. Jardim América via Vale Esperança



- T. Campo Grande / T. Jardim América via Vale Esperança 742 - T. Campo Grande / T. São Torquato via Expedito Garcia / T. Jardim América



- T. Campo Grande / T. São Torquato via Expedito Garcia / T. Jardim América 748 - São Geraldo / T. Jardim América



- São Geraldo / T. Jardim América 753 - Roda D'Água / T. Itacibá via BR-262



- Roda D'Água / T. Itacibá via BR-262 781 - T. Campo Grande / T. Itacibá via BR-262



- T. Campo Grande / T. Itacibá via BR-262 783 - Nova Rosa da Penha / T. Itacibá via Campo Grande



- Nova Rosa da Penha / T. Itacibá via Campo Grande 784 - Vila Merlo / T. Jardim América via Bubu / Ceasa



- Vila Merlo / T. Jardim América via Bubu / Ceasa 785 - Duas Bocas / T. Campo Grande via Itacibá / Av. Expedito Garcia



- Duas Bocas / T. Campo Grande via Itacibá / Av. Expedito Garcia 792 - Novo Brasil / T. Campo Grande via Expedito Garcia



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