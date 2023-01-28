Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Mulher de Daniel Alves diz que é alvo de ataques de ódio nas redes
Ofensas

Mulher de Daniel Alves diz que é alvo de ataques de ódio nas redes

Modelo espanhola expõe mensagens recebidas após o jogador ter sido preso, acusado do estupro de uma mulher em Barcelona
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2023 às 20:25

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 20:25

SÃO PAULO - A modelo espanhola Joana Sanz, 29 anos, esposa do ex-jogador do Barcelona Daniel Alves, 39, disse que tem sido alvo de ataques de ódio após a prisão do marido acusado de abusar sexualmente de uma mulher em uma boate, em Barcelona, no réveillon. Na sexta-feira (27), ela expôs nos stories do Instagram algumas das mensagens que recebeu .
"Você tem um marido estuprador!", "Você se aproximou dele pelo dinheiro?", "Cúmplice de estuprador", "Imbecil, magra, idiota, cadela falante" e "Agora você pula como a p*rra do rato que você é do navio que está afundando" foram algumas das mensagens recebidas pela modelo.
Joana Sanz, modelo espanhola, mulher do jogador Daniel Alves
Joana Sanz deletou fotos do jogador em sua conta no Instagram Crédito: Instagram/Reprodução
No dia 25 de janeiro, Joana deletou a maioria das fotos do jogador da sua conta no Instagram. As poucas fotos do marido que ainda restam na rede social da modelo estão em postagens em que aparecem familiares, o cachorro do casal ou são antigas. Antes disso, ela negou que apoie Daniel no caso de abuso sexual, desmentindo uma notícia publicada no jornal Vanitates.
Joana disse que o jornal não entendeu sua mensagem compartilhada nas redes sociais. Segundo ela, a frase "coração, aguente tanta dor" dita em um vídeo não era um recado de apoio a Alves, mas para ela mesma que vem passando por um momento difícil na vida com a prisão do jogador e morte recente da mãe em decorrência de um câncer.
"Mentira. Não deturpe ou interprete mal o que eu digo. 'Coração, aguenta tanta dor', é de mim para mim", escreveu a modelo na legenda de uma foto do trecho da matéria postada no stories do Instagram.
O jogador está preso desde 20 de janeiro no centro penitenciário de Brians 1, na periferia noroeste de Barcelona, acusado de abusar sexualmente de uma mulher. No mesmo dia, Joana usou as redes sociais para pedir privacidade e reclamar da presença dos jornalistas em frente a sua casa em um momento tão difícil.
"Minha mãe morreu há uma semana, comecei a aceitar que ela já não está mais aqui e começam a me atormentar com a situação do meu marido", escreveu a modelo. "Eu perdi os únicos pilares da minha vida, tenham um pouco de empatia ao invés de buscar tanta notícia na dor dos outros."

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Advogado sugere pulseira eletrônica para tirar Daniel Alves da prisão

Mãe de Daniel Alves deixa encontro com advogados abalada na Espanha

Daniel Alves distribui autógrafos para detentos em presídio em Barcelona

Por que Daniel Alves está preso e Robinho, não? Entenda diferenças entre os casos

Polícia preparou 'armadilha' para prender Daniel Alves, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Violência Contra a Mulher mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados