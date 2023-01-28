Mulher de Daniel Alves diz que é alvo de ataques de ódio nas redes

SÃO PAULO - A modelo espanhola Joana Sanz, 29 anos, esposa do ex-jogador do Barcelona Daniel Alves, 39, disse que tem sido alvo de ataques de ódio após a prisão do marido acusado de abusar sexualmente de uma mulher em uma boate, em Barcelona, no réveillon. Na sexta-feira (27), ela expôs nos stories do Instagram algumas das mensagens que recebeu .

"Você tem um marido estuprador!", "Você se aproximou dele pelo dinheiro?", "Cúmplice de estuprador", "Imbecil, magra, idiota, cadela falante" e "Agora você pula como a p*rra do rato que você é do navio que está afundando" foram algumas das mensagens recebidas pela modelo.

Joana Sanz deletou fotos do jogador em sua conta no Instagram Crédito: Instagram/Reprodução

No dia 25 de janeiro, Joana deletou a maioria das fotos do jogador da sua conta no Instagram. As poucas fotos do marido que ainda restam na rede social da modelo estão em postagens em que aparecem familiares, o cachorro do casal ou são antigas. Antes disso, ela negou que apoie Daniel no caso de abuso sexual, desmentindo uma notícia publicada no jornal Vanitates.

Joana disse que o jornal não entendeu sua mensagem compartilhada nas redes sociais. Segundo ela, a frase "coração, aguente tanta dor" dita em um vídeo não era um recado de apoio a Alves, mas para ela mesma que vem passando por um momento difícil na vida com a prisão do jogador e morte recente da mãe em decorrência de um câncer.

"Mentira. Não deturpe ou interprete mal o que eu digo. 'Coração, aguenta tanta dor', é de mim para mim", escreveu a modelo na legenda de uma foto do trecho da matéria postada no stories do Instagram.

O jogador está preso desde 20 de janeiro no centro penitenciário de Brians 1, na periferia noroeste de Barcelona, acusado de abusar sexualmente de uma mulher. No mesmo dia, Joana usou as redes sociais para pedir privacidade e reclamar da presença dos jornalistas em frente a sua casa em um momento tão difícil.