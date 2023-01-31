Após derrota, Barbieri pede mais tempo para adaptação do Vasco

Torcida compareceu em peso ao Kleber Andrade, mas saiu decepcionada com a derrota Crédito: Carlos Alberto Silva; João Barbosa

Após a derrota do Vasco para o Volta Redonda, na noite de segunda-feira (30), o treinador Maurício Barbieri apontou o que deve ser melhorado no elenco vascaíno e fez duras críticas ao árbitro da partida, Thiago Ramos Marques.

Retornando ao Espírito Santo após três anos, o Vasco foi recepcionado por mais de 19 mil torcedores no Kleber Andrade, em Cariacica, mas acabou decepcionando a torcida, perdendo por 2 a 1. Ao fim do jogo, o técnico cruz-maltino concedeu entrevista coletiva e analisou a partida.

“É preciso trabalho, é preciso ajustar, porque muitas vezes você tem que refazer o planejamento. A gente sai atrás dos principais adversários porque a maioria tem elencos formados. A cada ano vão acrescentando dois ou três, mas mantém a base. Com a chegada da SAF, a gente tem uma mudança abrupta porque está começando agora. Queremos que aconteça o mais rápido possível. Mas é preciso discernimento e sabedoria para entender que vai levar tempo”, disse o treinador, ao ser questionado sobre os investimentos no clube e os resultados tardios.

Quando questionado sobre as substituições feitas durante a partida, Barbieri explicou que lesões e testes no elenco foram os principais motivos.

“Nunca consegui repetir a mesma formação. É uma dificuldade. A gente está tentando solucionar. Temos tido o cuidado de não perder ninguém por uma lesão grave, como foi o caso do Nenê (poupado por dores na panturrilha). Robson também foi nesse sentido. Ele sentiu um incômodo na perna (no fim do primeiro tempo). Orellano, também. Estamos ainda nesse processo. Não vamos abdicar da identidade que queremos para essa equipe. Uma equipe intensa, que busca o gol”, disse o treinador.

Desempenho

Barbieri também foi questionado sobre o desempenho do elenco e as falhas da defesa nos dois gols sofridos. “Não podemos esquecer que tinha um adversário que também cria dificuldades. Eles se fecharam bastante e deram mais espaço por fora. A gente cometeu erros, são normais. É um início de trabalho”.

Após reforçar que está em adaptação com o elenco vascaíno, Barbieri cobrou mais eficiência dos jogadores. “A gente recebeu um número grande de novos jogadores e teve a saída de outros. Estamos em processo de formação de elenco. Mas é preciso atitude, disposição de buscar o resultado até o final. Tivemos oito oportunidades de gol. Temos que melhorar essa eficiência”.

Críticas ao árbitro

Já ao fim da coletiva, Maurício Barbieri pediu espaço para falar sobre a atuação do árbitro Thiago Ramos Marques. Nas palavras do técnico, o juiz “é inexperiente e poderia ter mudado a história do jogo”.

O treinador vascaíno apontou a má atuação do dono do apito e cobrou um posicionamento da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) para melhores escolhas dos árbitros.

“Conversei muito com as pessoas que estiveram na partida. Acho que a Ferj tem feito um esforço grande, no sentido de valorizar o campeonato. Colocar um limite de jogos em que a equipe pode, supostamente, entrar com o time reserva. Agora, precisa entender que esse trabalho deve ser 100%. A partir do momento que coloca um árbitro inexperiente, que poderia ter mudado a história do jogo dando o segundo cartão e aplicando o vermelho [...]”, iniciou Barbieri, referindo-se à possível expulsão de jogadores do Volta Redonda que já haviam recebido cartão amarelo no início do jogo.

“Não estou tentando atribuir o resultado a isso, porque poderíamos ter perdido até com um a mais. Agora, por que as equipes não têm o direito de escolher quem joga e a Ferj pode escolher um árbitro que não é o titular dela? Quantos jogos isso tem que acontecer?”, indagou o treinador.

Barbieri afirmou que o árbitro estava confuso e nervoso durante a partida e era inexperiente, por ter apenas três jogos apitados na competição. “Qual é o critério? Espero que, da mesma maneira que espera que os clubes valorizem o campeonato, a Ferj valorize também”, finalizou o técnico.