Confira onde assistir aos jogos de mais uma rodada do ES, Rio e SP

Campeonato Capixaba - 3ª rodada
- Nova Venécia x Serra
Quando: terça-feira (31), às 16 horas
Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Rio Branco x Estrela do Norte
Quando: terça-feira (31), às 19 horas
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Atlético Itapemirim x Porto Vitória
Quando: quarta-feira (1º), às 16 horas
Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Real Noroeste x Desportiva
Quando: quarta-feira (1º), às 20 horas
Local: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Vitória x Vilavelhense
Quando: quinta-feira (2), às 15 horas
Local: Salvador Costa, Vitória
Transmissão: TVE Espírito Santo
Campeonato Carioca - 6ª rodada
- Botafogo x Nova Iguaçu
Quando: Quarta-feira (1º), às 19 horas
Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
Transmissão: Cazé TV (streaming, YouTube)
- Flamengo x Boavista
Quando: Quarta-feira (1º), às 21h10
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band TV (canal aberto) e BandSports (canal fechado)
- Vasco x Resende
Quando: quinta-feira (2), às 19 horas
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Transmissão: Cazé TV (streaming, YouTube)
- Volta Redonda x Fluminense
Quando: quinta-feira (2), às 21h10
Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Transmissão: Band TV (canal aberto) e BandSports (canal fechado)
Campeonato Paulista - 5ª rodada
- Mirassol x Palmeiras *
Quando: quarta-feira (1º), às 21h35
Local: Campos Maia, Mirassol
Transmissão: Record TV
* A partida foi adiada por conta da final da Supercopa do Brasil, disputada pelo Palmeiras no último sábado (28)