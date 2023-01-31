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Futebol

Confira onde assistir aos jogos de mais uma rodada do ES, Rio e SP

De terça (31) a quinta-feira (2), a bola rola para o Capixabão e para o Campeonato Carioca, além de um jogo isolado pelo Paulistão; confira como acompanhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2023 às 11:17

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 11:17

Equipes capixabas e cariocas entram em campo no meio da semana para a disputa dos estaduais
Equipes capixabas e cariocas entram em campo no meio da semana para a disputa dos Estaduais Crédito: Reprodução / Instagram (Nova Venécia e Fluminense)

Campeonato Capixaba - 3ª rodada

  • Nova Venécia x Serra
    Quando:     terça-feira (31), às 16 horas
    Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Rio Branco x Estrela do Norte
    Quando:     terça-feira (31), às 19 horas
    Local: Kleber Andrade, Cariacica 
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Atlético Itapemirim x Porto Vitória
    Quando:     quarta-feira (1º), às 16 horas
    Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Real Noroeste x Desportiva
    Quando:     quarta-feira (1º), às 20 horas
    Local: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Vitória x Vilavelhense
    Quando:     quinta-feira (2), às 15 horas
    Local: Salvador Costa, Vitória
    Transmissão: TVE Espírito Santo

Campeonato Carioca - 6ª rodada

  • Botafogo x Nova Iguaçu
    Quando:     Quarta-feira (1º), às 19 horas
    Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
    Transmissão: Cazé TV (streaming, YouTube)

  • Flamengo x Boavista
    Quando:     Quarta-feira (1º), às 21h10
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Band TV (canal aberto) e BandSports (canal fechado)

  • Vasco x Resende
    Quando:     quinta-feira (2), às 19 horas
    Local: São Januário, Rio de Janeiro
    Transmissão: Cazé TV (streaming, YouTube)

  • Volta Redonda x Fluminense
    Quando:     quinta-feira (2), às 21h10
    Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
    Transmissão: Band TV (canal aberto) e BandSports (canal fechado)

Campeonato Paulista - 5ª rodada 

  • Mirassol x Palmeiras *
    Quando:     quarta-feira (1º), às 21h35
    Local: Campos Maia, Mirassol
    Transmissão: Record TV 
    * A partida foi adiada por conta da final da Supercopa do Brasil, disputada pelo Palmeiras no último sábado (28)

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