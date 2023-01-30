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Tricampeã

Messi revela partida mais difícil da Argentina na Copa do Mundo

Craque argentino destacou o jogo mais complicado durante a campanha do tricampeonato mundial, no Catar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 20:03

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 20:03

SÃO PAULO - O argentino Lionel Messi deu entrevista para a rádio Urbana Play e apontou o jogo contra o México, pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, como o mais difícil do torneio. A Argentina vinha de derrota na estreia para a Arábia Saudita por 2 a 1, na ocasião.
Messi durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo do Catar
Messi relembrou momento da trajetória argentina na Copa do Mundo Crédito: Vitor Jubini
A Argentina precisava vencer o jogo pela segunda rodada ou seria eliminada precocemente. Os hermanos venceram por 2 a 0 — Messi fez o primeiro gol — e respiraram pelo Grupo C.
"O jogo mais difícil foi contra o México, por tudo o que estávamos jogando. Além do resultado, foi o pior jogo que fizemos. [...] Ter que ganhar obrigatoriamente te faz jogar diferente, mas confiava que iríamos passar bem e que as coisas iam acontecer", disse Messi.
A Argentina encerrou a primeira fase com duas vitórias e uma derrota, avançando na primeira colocação.

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