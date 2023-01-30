Messi revela partida mais difícil da Argentina na Copa do Mundo

A Argentina precisava vencer o jogo pela segunda rodada ou seria eliminada precocemente. Os hermanos venceram por 2 a 0 — Messi fez o primeiro gol — e respiraram pelo Grupo C.

"O jogo mais difícil foi contra o México, por tudo o que estávamos jogando. Além do resultado, foi o pior jogo que fizemos. [...] Ter que ganhar obrigatoriamente te faz jogar diferente, mas confiava que iríamos passar bem e que as coisas iam acontecer", disse Messi.