Botafogo confirma venda de Jeffinho ao Lyon por R$ 55 milhões

"O Botafogo comunica que firmou nesta terça-feira (31) acordo para a transferência em definitivo do meia-atacante Jeffinho, de 23 anos, para o Olympique Lyonnais (OL), que disputa a Ligue 1 da França. A operação foi finalizada por uma taxa de transferência básica de 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões), com bônus potenciais baseados em performance individual do atleta e da equipe que podem chegar ao valor adicional de ?2,5 milhões (R$ 13,8 milhões).



O Botafogo agradece Jeffinho pelo comprometimento, dedicação e carinho pelo clube e por sua torcida. Estamos orgulhosos de ajudar Jeffinho a realizar seu sonho de jogar na Europa e certos de que ele terá um futuro glorioso pela frente. Gostaríamos também de destacar o profissionalismo na condução das negociações por parte da OL e seus diretores, e também do Resende, que devem se sentir muito orgulhosos de suas conquistas no desenvolvimento de talentos".

