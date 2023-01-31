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Mercado da bola

Botafogo confirma venda de Jeffinho ao Lyon por R$ 55 milhões

Negociação, que seria por empréstimo, passou a ser definitiva após acordo entre as partes envolvidas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jan 2023 às 17:37

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 17:37

SÃO PAULO - Inicialmente anunciado pelo Botafogo como reforço do Lyon por empréstimo no último dia 28, o atacante Jeffinho foi vendido ao clube francês, segundo comunicado feito nesta terça-feira (31) pelo clube de General Severiano. Ambos os clubes têm como acionista majoritário o americano John Textor.
Segundo o clube alvinegro, o Lyon pagará 10 milhões de euros (cerca de R$ 55,2 milhões na cotação atual) pela negociação. Há também metas por produtividade individual e coletiva, e os valores podem a chegar a 2,5 milhões de euros (R$ 13,8 milhões de reais). É a maior venda da história do clube. Em 2013, Vitinho também foi vendido por 10 milhões de euros, mas na cotação da época o valor era de R$ 31 milhões.
Jeffinho, ex-jogador do Botafogo, veste a camisa do Lyon, da França
Jeffinho deixou o Botafogo e já vestiu a camisa do Lyon, da França Crédito: Lyon/Divulgação
A princípio, a negociação seria um empréstimo por 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) mais uma opção de compra de 10 milhões de euros.  Mas as partes decidiram rever o acordo assim que o jogador chegou à França. O Botafogo era detentor de 60% dos direitos federativos do atacante. O restante pertencia ao Resende, clube que revelou Jeffinho.

Veja comunicado sobre a venda de Jeffinho

"O Botafogo comunica que firmou nesta terça-feira (31) acordo para a transferência em definitivo do meia-atacante Jeffinho, de 23 anos, para o Olympique Lyonnais (OL), que disputa a Ligue 1 da França. A operação foi finalizada por uma taxa de transferência básica de 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões), com bônus potenciais baseados em performance individual do atleta e da equipe que podem chegar ao valor adicional de ?2,5 milhões (R$ 13,8 milhões).

O Botafogo agradece Jeffinho pelo comprometimento, dedicação e carinho pelo clube e por sua torcida. Estamos orgulhosos de ajudar Jeffinho a realizar seu sonho de jogar na Europa e certos de que ele terá um futuro glorioso pela frente. Gostaríamos também de destacar o profissionalismo na condução das negociações por parte da OL e seus diretores, e também do Resende, que devem se sentir muito orgulhosos de suas conquistas no desenvolvimento de talentos".

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