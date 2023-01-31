Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Palmeiras terá avião para facilitar viagens do elenco profissional
Futebol

Palmeiras terá avião para facilitar viagens do elenco profissional

Aeronave pode transportar até 114 passageiros e custa mais de R$ 280 milhões; ideia partiu da presidente Leila Pereira
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

31 jan 2023 às 15:18

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 15:18

Aeronave pode transportar até 114 passageiros
Aeronave pode transportar até 114 passageiros Crédito: Divulgação / Embraer
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, anunciou na segunda-feira (30) que comprou um avião para o elenco principal da equipe paulista. A aeronave, de modelo E-190, da Embraer, empresa brasileira do ramo de aviação, tem capacidade para 114 pessoas e será de propriedade de uma das empresas de Leila.
Conforme divulgado pela presidente, a aquisição visa a facilitar o transporte da equipe profissional do Palmeiras, evitando a malha aérea brasileira. A aeronave tem autonomia para voos domésticos (dentro do Brasil) e também para destinos internacionais.
O E-190 é definido pela Embraer como um dos que possuem o interior mais espaçoso dentre as aeronaves de corredor único e oferece “economia impressionante”.

Quanto custa?

Conforme apuração divulgada pelo ge, em janeiro de 2021, uma aeronave como a adquirida pelo Palmeiras teria um custo aproximado de R$ 280 milhões, mas o valor pode chegar aos R$ 307 milhões, a depender da série e do modelo.
O principal uso do E-190 é para transporte de passageiros, podendo transportar de 96 a 114 pessoas, além de dois pilotos e comissários de bordo.
A aeronave pode chegar aos 871 km/h e tem um alcance de 4.537 km. O projeto do E-190 é exclusivo da Embraer e é produzido desde 2004.
A aquisição permitirá uma maior flexibilidade ao elenco palmeirense, que não terá que depender dos horários e das datas das empresas aéreas, podendo fazer viagens nacionais e internacionais em tempo hábil entre os jogos.
A aeronave será entregue ao Palmeiras em até 100 dias e registrada como propriedade de uma das empresas de Leila Pereira. Quando não estiver em uso, poderá ser alugada para outros clubes.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Torcedor pede namorada em casamento durante jogo do Vasco no ES

Após derrota, Barbieri pede mais tempo para adaptação do Vasco

Confira onde assistir aos jogos de mais uma rodada do ES, Rio e SP

Real e Vitória lideram e Rio Branco afunda após 2ª rodada do Capixabão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aviação avião Esportes Futebol Embraer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados