Palmeiras terá avião para facilitar viagens do elenco profissional

Aeronave pode transportar até 114 passageiros Crédito: Divulgação / Embraer

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, anunciou na segunda-feira (30) que comprou um avião para o elenco principal da equipe paulista. A aeronave, de modelo E-190, da Embraer, empresa brasileira do ramo de aviação, tem capacidade para 114 pessoas e será de propriedade de uma das empresas de Leila.

Conforme divulgado pela presidente, a aquisição visa a facilitar o transporte da equipe profissional do Palmeiras, evitando a malha aérea brasileira. A aeronave tem autonomia para voos domésticos (dentro do Brasil) e também para destinos internacionais.

O E-190 é definido pela Embraer como um dos que possuem o interior mais espaçoso dentre as aeronaves de corredor único e oferece “economia impressionante”.

Quanto custa?

Conforme apuração divulgada pelo ge, em janeiro de 2021, uma aeronave como a adquirida pelo Palmeiras teria um custo aproximado de R$ 280 milhões, mas o valor pode chegar aos R$ 307 milhões, a depender da série e do modelo.

O principal uso do E-190 é para transporte de passageiros, podendo transportar de 96 a 114 pessoas, além de dois pilotos e comissários de bordo.

A aeronave pode chegar aos 871 km/h e tem um alcance de 4.537 km. O projeto do E-190 é exclusivo da Embraer e é produzido desde 2004.

A aquisição permitirá uma maior flexibilidade ao elenco palmeirense, que não terá que depender dos horários e das datas das empresas aéreas, podendo fazer viagens nacionais e internacionais em tempo hábil entre os jogos.