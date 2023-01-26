Feras disputam etapa do Brasileiro de Beach Tennis em Vila Velha

Ariana Marchezi, Camila Sayure e Camila Bonesi estarão na disputa realizada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Beach Tennis Open ES. O torneio será válido como uma etapa nacional da modalidade, onde atletas do As areias da Praia da Costa , em Vila Velha , ficarão agitadas entre 3 e 5 de fevereiro com a disputa do. O torneio será válido como uma etapa nacional da modalidade, onde atletas do Espírito Santo e de várias partes do Brasil vão medir forças por vagas no pódio e pela premiação que, somada, chega aos R$ 20 mil.

As inscrições estão abertas desde o último dia 13, e a expectativa é que mais de 400 atletas participem da competição. De acordo com Camila Bonesi, atleta capixaba do beach tennis, as expectativas para o evento estão nas alturas.

“É uma das melhores que o Estado já teve nesse nível de competição, e isso atrai atletas de vários Estados e níveis diferentes. Teremos ótimas disputas”, afirma.

Para Camila, que tem disputado as principais competições de beach tennis no país, os capixabas estão entre os favoritos. “O Espírito Santo tem vários atletas que já nos representam nacional e mundialmente. Vários capixabas estarão na disputa pelo pódio, mas atletas de Campos dos Goytacazes (RJ), São Paulo e Rio de Janeiro estarão presentes”, explica.

Em expansão no Espírito Santo, o beach tennis tem conquistado cada vez mais adeptos pelo litoral capixaba. Para Camila, uma competição de nível nacional é extremamente favorável para os praticantes e para novos atletas do Estado.

“Temos oportunidade de apresentar a todo o público presente o quanto é divertido e benéfico, visto que o esporte é praticado ao ar livre, em contato com a natureza e pode ser jogado por pessoas de todas as idades”, frisa a atleta.

Serão três dias de disputa, com 20 quadras montadas e iluminadas para a competição. Além da estrutura para os jogos, os atletas terão acesso a lojas de conveniência com acessórios e roupas de beach tennis.

Para o público, um telão será montado para a transmissão dos jogos em tempo real, além de shows com DJs e bandas para agitar ainda mais a região.

Conforme divulgado pela organização, pelo menos seis duplas por categoria devem estar inscritas para que a disputa aconteça. Caso a classe não seja preenchida com o número de atletas necessários, a premiação será distribuída de forma igualitária para as demais categorias.

Premiação

Medalhas para todos 1º e 2º lugares.

Premiação em dinheiro + troféu apenas para 1º lugar das categorias conforme distribuído abaixo:



Pro Masculino / Pro Feminino: R$ 6.000



R$ 6.000 Classe A (masculino/feminino): R$ 2.000



R$ 2.000 Classe B (masculino/feminino): R$ 1.600



R$ 1.600 Classe C (masculino/feminino): R$ 1.000



R$ 1.000 +40 (masculino/feminino): R$ 1.200



R$ 1.200 +50 (masculino/feminino): R$ 1.200

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