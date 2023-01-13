Varejão foi anunciado como consultor de desenvolvimento e embaixador dos Cavs na tarde desta sexta-feira (13) Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Anderson Varejão é anunciado como gestor de desenvolvimento do Cleveland Cavaliers

O capixaba Anderson Varejão, de 40 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (13) como consultor de desenvolvimento de atletas e embaixador global do Cleveland Cavaliers, da NBA. O ex-jogador de basquete tem longa história com a franquia de Ohio, tendo atuado durante 13 temporadas pela equipe, se tornando ídolo da torcida.

"Andy incorpora tudo que a cidade de Cleveland apoia e vai além, e não poderíamos estar mais entusiasmados em trazer sua experiência, sua liderança e seu caráter de volta à família", disse Koby Altman, presidente de operações de basquete dos Cavaliers. "Sua ética de trabalho contagiante e compromisso com a nossa comunidade conquistou para ele um lugar de direito na estrutura dessa organização e em todo o nordeste de Ohio, e seu impacto no jogo internacionalmente beneficiará nosso alcance global", concluiu.

Varejão será homenageado com uma cerimônia especial e um vídeo de tributo no intervalo do confronto com o Milwaukee Bucks, no sábado, na Rocket Mortgage Fieldhouse. Em seu novo cargo, o brasileiro estará ao lado de treinadores e dos jogadores em várias funções de desenvolvimento em quadra durante a temporada, além de viagens internacionais para atividades de basquete e corporativas. Varejão também ajudará no desenvolvimento do global do basquete globalmente.

"Estou emocionado e honrado mais uma vez por fazer parte da família Cavaliers. Esta é uma oportunidade única de começar um novo capítulo da minha vida com a equipe que amo e na cidade que amo", disse o brasileiro. "Estou realmente empolgado por estar de volta aqui, onde tudo começou, e contribuir para o crescimento do basquete em áreas que ocupam um lugar significativo em meu coração."

O brasileiro foi campeão da NBA em 2017, duas vezes campeão da Conferência Leste pelos Cavaliers (2015 e 2007). Ao longo de 13 temporadas com os Cavaliers, Varejão disputou 596 jogos na temporada regular (208 como titular), com médias de 7,5 pontos e 7,5 rebotes em 24,9 minutos por jogo.