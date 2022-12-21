Esquiva vai treinar nos EUA de olho no cinturão mundial: 'É meu sonho'

Esquiva fez 30 lutas no boxe profissional e está invicto Crédito: Reprodução / Instagram

O boxeador capixaba Esquiva Falcão se prepara para uma das lutas mais importantes de sua carreira. O pugilista vive a expectativa para o duelo contra Gennady Gennadyevich Golovkin, o "GGG", do Cazaquistão, valendo o cinturão do peso-médio (até 72,6 kg). A previsão é que o combate ocorra em março do próximo ano, mas a preparação do filho do lendário Touro Moreno já vai começar em janeiro, nos Estados Unidos.

O duelo vai colocar frente a frente dois dos maiores boxeadores do planeta e promete grandes emoções. Do lado brasileiro, Falcão defende sua liderança no ranking da Federação Internacional de Boxe (IBF) e vai em busca de aumentar o seu repertório de conquistas. Até aqui, ele tem 30 lutas e soma 30 vitórias.

O capixaba concedeu entrevista para A Gazeta e contou um pouco sobre como está a expectativa para o embate. “A previsão é para que a luta aconteça no fim de março. Foi o prazo que a IBF deu. Estou muito confiante e concentrado para esta luta”, afirmou Esquiva.

Com treinos pesados mirando a conquista do cinturão, o lutador já tem tudo planejado para o combate. “Viajo no início de janeiro para os Estados Unidos , para um momento em que vou ficar 100% focado na preparação. Vou caminhar direto para o meu sonho, que é ser campeão do mundo”, disse Falcão.

Perguntado sobre qual vai ser o diferencial neste combate, Esquiva Falcão foi categórico. “É a luta dos meus sonhos. Sou medalhista olímpico e, desde que me tornei profissional, o meu objetivo é conquistar o título mundial. Tenho 30 lutas e 30 vitórias e não desisti, apesar da demora por essa oportunidade. Vou enfrentar um dos melhores atletas do mundo, uma lenda. Estou indo preparado para esta luta e vou conquistar o meu sonho, que está logo ali”, destacou, cheio de confiança.

Esquiva na Calçada da Fama

Esquiva Falcão disse que vai fazer a "luta dos sonhos" pelo cinturão mundial Crédito: João Barbosa

No evento, nomes como Geovanna Santos, da ginástica rítmica, Pierre, do beach soccer, e Richarlison, do futebol, foram homenageados. Além deles, Alexandra Nascimento (handebol), Bruno Conde (karatê), Duda Brasil (beach soccer), Loiola (vôlei de praia) e Patrícia Pereira (natação paralímpica) também foram contemplados.

O boxeador destacou a felicidade em estar sendo homenageado. “É um reconhecimento não só para mim, mas para toda a família Falcão. Meu aniversário foi em 2 de dezembro e acabou se tornando um ‘presentão’ para mim”, disse.

Falcão também frisou a importância de incentivos ao esporte no Estado. “Sempre digo que a primeira opção que uma criança tem é a escola e a segunda é o esporte. O esporte salva vidas. Eu vim da periferia, lá de Jacaraípe, na Serra, e acredito que o investimento no esporte deveria ser um dos principais aqui no Estado. Existem muitos talentos, mas há pouco investimento”, avaliou o pugilista.