'Argentino solitário' ganha festa de amigos no ES após título da Copa

Samuel Colmenares (de camisa com as cores da Argentina) foi recebido com festa pelos amigos, em Aracruz, após o título da Copa do Mundo Crédito: Arquivo Pessoal

A rivalidade é uma das coisas mais sagradas do futebol. Zoar o amigo por alguma derrota do time dele, dizer que o seu clube é o melhor e coisas do tipo dão graça ao esporte mais amado do planeta. E uma das rivalidades mais conhecidas no mundo sempre foi entre Brasil e Argentina. Algo histórico, protagonizado por grandes personagens e fomentado por frases como “ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor”.

No entanto, a amizade consegue romper essas barreiras em alguns momentos. Foi isso o que aconteceu com o argentino Samuel Colmenares, que mora em Aracruz, no Norte do Estado. Sem encontrar conterrâneos por perto, ele teve de assistir à Copa do Mundo sozinho, como contou A Gazeta

Mas, na hora de comemorar o título, garantido após vitória emocionante nos pênaltis sobre a França, no último domingo (18), o argentino viu os colegas capixabas deixarem a rivalidade de lado. A festa de confraternização de final de ano, tradicionalmente realizada pelo grupo de amigos, virou uma homenagem ao hermano pelo tri mundial da Argentina.

Samuel Colmenares comemora título da Argentina com o filho, Isaac Crédito: Arquivo Pessoal

O argentino assistiu à decisão em casa, como uma forma de "controlar os nervos". Sábia decisão. Afinal, o jogo foi "teste para cardíaco". A Argentina abriu 2 a 0, mas cedeu o empate para a França no fim do segundo tempo. Na prorrogação, os argentinos voltaram a ficar à frente do placar, mas os franceses empataram de novo. E o título só veio mesmo nos pênaltis. Conquista inédita para Samuel, que nem tinha nascido em 1986, quando a Argentina havia sido campeã mundial pela última vez. “Ainda bem que só tenho 35 anos, porque, se fosse mais velho, tinha infartado umas quatro vezes”, brincou o torcedor.

Enquanto o argentino sofria em casa, o filho dele, Isaac, curtiu a final na festa de confraternização. E viveu um momento inesquecível, ao ser jogado para cima pelos amigos, na hora da comemoração do título mundial, como conta Cíntia, esposa de Samuel. "Nosso filho adorou se sentir amado. Foi acolhido durante o jogo. Ser jogado pra cima, após o último pênalti, com certeza é algo que ele não vai esquecer".

Depois do apito final, Weverton Amaral, um dos amigos que estava na festa, foi buscar Samuel em casa para comemorar a vitória da Argentina entre os colegas.

"Quando a Argentina foi campeã naquele jogo dramático, não podíamos deixar o Samuel comemorando em casa sozinho. Assim que acabou o jogo, fomos buscá-lo e, chegando lá, encontramos ele aos prantos. Quando chegou à festa, a primeira coisa que fez foi comemorar com o filho. Foi muita emoção", conta Weverton.

Na chegada ao local da festa, Samuel foi recebido com muitos aplausos e bastante comemoração. Os amigos brasileiros abriram mão da rivalidade em nome da amizade que cultivam com o argentino. No fim do vídeo abaixo, é possível ouvir uma mulher gritar “Foi por você, Samuel, que fizemos o sacrifício de torcer pela Argentina”.